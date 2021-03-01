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"Земля кочівників": як Френсіс Макдорманд досліджувала Америку в фургоні – огляд фільму

Сьогодні, 11:40

Фільм-переможець "Золотого глобуса" – головний претендент на "Оскар"

Фільм "Земля кочівників" став великим переможцем на церемонії вручення премії "Золотий глобус", яка відбулася сьогодні вночі. Картина забрала собі головний приз – нагороду за найкращий драматичний фільм, а його творець Хлоя Чжао – за найкращу режисуру.

Оскароносна акторка Френсіс Макдорманд ("Королівство повного місяця", "Три білборди на кордоні Еббінг, Міссурі") в роуд-муві грає роль жінки, яка продає все своє майно в обмін на фургон і їде мандрувати по американському Заходу.

Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

"Земля кочівників" прикувала увагу глядачів ще з моменту перемоги на Венеціанському кінофестивалі. Драмі, наполовину знятій як документальне кіно, тепер пророкують "Оскар". Ми знаємо, що кожен рік кінокритики нагороджують ті фільми, які так чи інакше описують те, через що проходить суспільство. Але все-таки, чи гідний фільм усіх цих нагород і вашого перегляду – розбираймося.

Майже рекорд

Хлоя Чжао стала другою жінкою режисером в історії "Золотого глобуса", яка отримала приз за найкращу режисуру. До неї в цій категорії перемагала лише Барбара Стрейзанд в 1983 році. Взагалі в цьому році вперше в історії премії на звання "найкращий режисер" претендували одразу три жінки. Але в історію Хлоя Чжао увійде, як перша жінка-режисер, яка одразу отримала і нагороду за найкращу режисуру, і за найкращий драматичний фільм.

"Спасибі всім, хто дав можливість займатися улюбленою справою. Я закохалася в створення фільмів і сторітелінг, тому що це дало нам можливість сміятися і плакати разом, вчитися друг в одного і проявляти більше співчуття друг до одного", – цитує слова Хлої Чжао BBC.

Такий рекорд вже про щось говорить, але давайте поговоримо детальніше на сюжет і чим він так актуальний зараз.

Френсіс Макдорманд і режисерка Хлоя Чжао
Френсіс Макдорманд і режисерка Хлоя Чжао
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Не бездомний, а кочівник

У центрі сюжету роуд-муві – жінка, що вже не дуже то властиво жанру, героями якого як правило є чоловіки. Отже, в місті Емпайр (в перекладі з англ. – "імперія"), де живе головна героїня, вдова на ім'я Ферн, закривається велике підприємство. Воно забезпечувало всіх жителів роботою, тож тепер місто фактично перестає існувати. Ферн продає своє майно, вантажить залишки своїх речей в фургончик на прізвисько "Авангард" і вирушає у невідомість.

Під час подорожі по захід США, Ферн знайомиться з іншими вимушеними переселенцями, які постійно змінюють роботу. Вони себе називають "кочівники", і так утворюють свою об'єднану спільноту, попри фінансову нестабільність і непередбачуване життя.

Ферн потрібно змиритися зі своїм новим життям кочівниці та з тим, що тепер вона, за її словами, "не бездомна, а просто без будинку" (not homeless, just houseless).

Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Френсіс Макдорманд у фільмі "Земля кочівників"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

До чого відсилається фільм

Багато в чому фільм посилається на реальних людей, які намагалися досягти американської мрії під час рецесії у 2011 році. Фільм показує реальні наслідки економічної кризи, але в водночас режисерка не засуджує уряд або політику. Герої фільму просто розповідають свої історії, часом дуже особисті або навіть похмурі. Крок за кроком, фільм досліджує Америку і її жителів – мрії й уявлення звичайних, але вільних людей. Вони змушені кочувати, але водночас вони знаходять в цьому новий сенс і філософію.

В основу сценарію лягла книга-дослідження Джесіки Брудер – "Земля кочівників: Вижити в Америці 21 століття". Сама Френсіс Макдорманд і запропонувала зробити з книги фільм.

"Земля кочівників"
"Земля кочівників"
Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Що ж в кінці?

Можливо, фінал не стане настільки задовільним для глядачів, як хотілося б. Щоб не спойлерити, припустимо, що Ферн могла б знайти новий будинок і зустріти нове кохання. Але, в одній зі сцен Боб Веллс (письменник і справжній кочівник, грає самого себе), який став товаришем Ферн, каже їй, що завершення шляху немає, прощатися немає сенсу, і що вони незабаром зустрінуться на дорозі. По суті, в цій сцені й розкривається одна з ідей фільму.

Як висновок додамо, що цей фільм точно викличе у вас щирі емоції, співпереживання і непідробний інтерес до долі героїні. "Земля кочівників" точно має бути в списку must-see в цьому році.

"Земля кочівників" вийде в український прокат вже в цьому місяці разом з іншими кінопрем'єрами весни.

Дивіться оригінальний трейлер фільму "Земля кочівників":

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