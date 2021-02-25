11 головних кінопрем'єр весни, які ви захочете подивитися на великому екрані

Ділимося найбільш очікуваними новинками кіно з датами виходу

Протягом 2020-го кіномани серйозно "зголодніли" за гідними кінострічками. Хтось може сказати, що глядачі ще бояться ходити в кіно, але давайте визнаємо, що не так вже й багато було в прокаті фільмів , які по-справжньому хотілося б подивитися. Але! Хороша новина – наближається новий сезон і навесні вийде дійсно велика кількість хороших фільмів. Розповідаємо, на що піти цієї весни в кіно з родиною, друзями або навіть просто самому.

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Дата прем'єри: 4 березня

Жанр: мюзикл, драма

За сюжетом, Зу має стати опікункою своєї зведеної сестри-підлітка Мьюзік, яку виховувала її покійна бабуся. Проблема в тому, що Зу, м'яко кажучи, волелюбна: наркотики і алкоголь не рідкісні гості в її меню, а тоді як Мьюзік страждає аутизмом. Але на допомогу Зу прийде її друг Ебо, сімейна історія якого дозволить дівчині навчитися долати труднощі.

"Рая і останній дракон"

Дата прем'єри : 4 березня

Жанр: фентезі, пригоди

Майбутній мультфільм Disney став першим, в якому головна героїня – уродженка Південно-Східної Азії. Рая – смілива войовниця, яка разом зі своїм супутником, Тук-Туком, повинна знайти найостанішого в світі дракона, щоб перемогти могутнього ворога. Чудовий мультфільм для перегляду з родиною.

"Дати дуба в окрузі Юба"

Дата прем'єри: 11 березня

Жанр: детектив, комедія, драма

Домогосподарки нерідко опиняються в тіні власної сім'ї. Так і трапилося зі Сью, яка все життя мріяла про популярність. І це їй вдалося. Одного разу за загадкових обставин зникає її чоловік, а Сью вмить стає знаменитістю, в чому їй допомагає її сестра, що працює на телебаченні, яку грає Міла Куніс. Ось тільки таємниця Сью, яка ставить на вуха криміналітет округу та місцевих допитливих копів, додасть стільки динаміки життю Сью, що їй самій тепер "не дати б дуба" ...

Дата прем'єри: 11 березня

Жанр: трилер, драма

Новий трилер зі скандальним актором Армі Гаммером розповість про героїв, кожен з яких по-своєму причетний до наркоторгівлі. Архітектор, яка позбулася наркозалежності, спробує дізнатися, чи працює її син на наркоторговців. А професор університету зробить шокуюче відкриття про свого роботодавця – впливова фармацевтична компанія збирається вивести на ринок знеболювальне, яке є небезпечним наркотиком. Герої вступлять на стежку війни з наркобізнесом, так що подивимося, що з цього вийде.

Дата прем'єри: 18 березня

Жанр: бойовик, драма

Гатч Менсел жив звичайним сімейним життям до тих пір, поки не зіткнувся з групою небезпечних бандитів. Одного разу він захистив дівчину і з цього моменту перетворився на мішень для впливового гангстера, який хоче помсти. Гатчу доведеться захищати своє життя і життя членів своєї сім'ї. Весь гнів, який довгий час Гатч стримував у собі тепер вийде назовні та відкриє завіси над темними сторонами Гатча.

Дата прем'єри: 25 березня

Жанр: драма

Фільм режисерки-номінантки на "Золотий глобус" Глої Чжао – вже завоював престижну кінонагороду на Венеціанському кінофестивалі ("Золотий Лев"). У головній ролі – дивовижна Френсіс Макдорманд. Фільм розповідає про жінку, яка сідає у свій фургон та їде в подорож по Америці після економічного краху в одному містечку штату Невада. Героїня стає своєрідною кочівницею, досліджуючи життя за межами звичного суспільства.

Дата прем'єри: 6 травня

Жанр: бойовик, пригоди

Головна героїня, Наташа Романофф або "Чорна вдова" – колишня агентка КДБ. Вона пригнічена спогадами про минуле і хоче зламати систему появи все нових і нових вбивць таких же, як і вона. Наташа відправляється до "червоної кімнати", колишнього місця тренувань. Вона зустрічається з небезпечною змовою. Рятуючись від переслідувачів, Наташі належить розібратися зі своїм шпигунським минулим, зі своїми взаєминами, які їй довелося припинити задовго до приєднання до команди Месників.

Дата прем'єри: 20 травня

Жанр: комедія, бойовик

Головний герой, якого грає Раян Рейнольдс, мешкає у місті Free-city і має все, що йому необхідно, крім, хіба що, дівчини, яка йому подобається. Хлопець (саме так називають головного героя) все ж вирішує з нею познайомитися і дізнається від неї, що насправді він і все місто – частина онлайн-ігри. З цього моменту його життя кардинально змінюється. Він вирішує підлаштувати правила гри під себе, а в підсумку йому належить врятувати світ гри від знищення.

"Годзілла проти Конга"

Дата прем'єри: 20 травня

Жанр: наукова фантастика, бойовик

Майбутній фільм – сиквел улюблених глядачам кінострічок "Годзілла: Король монстрів" і "Конг: Острів черепа". У центрі сюжету – два знаменитих монстра, які зійдуться в протистоянні, тоді як людство спробує стерти їх обох з лиця землі.

Дата прем'єри: 27 мая

Жанр: комедія, кримінал

Емма Стоун в ролі молодої Круелли Де Віль – легендарної злодійки з мультфільму "101 далматинець". Сюжет фільму перенесе глядачів до Лондона 70-х років, коли модельєрка Круелла стає одержимою собачими шкурами, а незабаром перетворюється на справжнього монстра.

Дата прем'єри : 27 мая

Жанр: бойовик, пригоди

Довгоочікувана дев'ята частина про легенду вуличних гонок Домініка Торетто (Він Дізель) і його протистояння з рідним братом Джейкобом (Джон Сіна). Кіностудія Universal вже не раз відкладала прем'єру фільму, і тепер вихід запланований на кінець цієї весни.

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