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Краща актриса і кращий актор: хто став лауреатом премії Оскар-2021

Сьогодні, 06:17

Цього року за перемогу в обох номінаціях боролися за п'ять кінозірок. Дізнайтеся, хто ж отримав заповітну статуетку

У Лос-Анджелесі пройшла 93-а церемонія нагородження кінопремією "Оскар". Вона стала унікальною завдяки навіть тому факту, що вперше знамениті статуетки вручають під час пандемії.

Life Сьогодні уважно стежили за всіма подіями і вели текстову трансляцію премії. І ми вже знаємо, хто переміг в двох головних номінаціях!

"Кращим актором" став Ентоні Хопкінс ( "Батько"), а "Кращою актрисою" – Френсіс Макдорманд ( "Земля кочівників").

Френсіс Макдорманд і Ентоні Хопкінс
Френсіс Макдорманд і Ентоні Хопкінс
Фото: Скріншот з YouTube

Крім Хопкінса за перемогу в номінації "Кращий актор" цього року боролися покійний Чедвік Боузман ( "Ма Рейні: Мати блюзу"), Різ Ахмед ( "Звук металу"), Гері Олдмен ( "Манк") і Стівен Ян ( "Мінарі") .

Серед номінанток на звання "Кращої актриси" крім Макдорманд були Віола Девіс ( "Ма Рейні: Мати блюзу"), Ванесса Кірбі ( "Фрагменти жінки"), Кері Малліган ( "Дівчина, що подає надії"), Андра Дей ( "Сполучені Штати проти Біллі Холідей").

Нагадаємо, більша частина церемонії "Оскар" проходила в Лос-Анджелесі на станції United Station залізничного вокзалу міста. Крім цього, захід проходив частково в Лондоні і Парижі, звідки гості церемонії не змогли прилетіти в США через пандемію COVID-19.

Ведучими премії стали багато зірок Голлівуду, серед яких: Бред Пітт, Харрісон Форд, Зенден, Холлі Беррі і багато інших. Одним з продюсерів церемонії в цьому році виступив режисер Стівен Содерберг, який зняв у 2011 році доленосний фільм про пандемію "Зараження".

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