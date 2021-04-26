Оскар-2021: хто став кращими актором і актрисою другого плану

У кожній з номінацій за перемогу боролися п'ять претендентів. Дізнайтеся імена переможців

93-а церемонія нагородження головною кінопремією "Оскар" проходить в США (і частково в Європі), а Life Сьогодні веде її текстову трансляцію.

Отже, хто ж став черговими переможцями і отримав заповітну статуетку?

У номінації "Кращий актор другого плану" переміг Даніел Калуя ( "Юда і Чорний Месія"), а "Кращою актрисою другого плану" стала Юн Ю Чжон ( "Мінарі")

Даніел Калуя та Юн Йо Чжон Фото: Getty Images

За перемогу в номінації "Кращої актриси другого плану" боролися:

Марія Бакалова – "Борат 2"

Гленн Клоуз – "Елегія Хіллбіллі"

Олівія Колман – "Батько"

Аманда Сейфрід – "Манк"

На звання "Кращого актора другого плану" претендували:

Саша Барон Коен – "Суд над чиказькою сімкою"

Леслі Одом-молодший – "Одна ніч в Майамі"

Пол Раджі – "Звук металу"

Лакіт Стенфілд – "Юда і Чорний Месія"

Нагадаємо, більша частина церемонії "Оскар" проходить в Лос-Анджелесі на станції United Station залізничного вокзалу міста. Крім цього, захід проходить частково в Лондоні і Парижі, звідки гості церемонії не змогли прилетіти в США через пандемію COVID-19.

Дізнайтеся, хто переміг у номінації "Кращий анімаційний фільм".

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