Оскар-2021: хто став кращими актором і актрисою другого плану
У кожній з номінацій за перемогу боролися п'ять претендентів. Дізнайтеся імена переможців
93-а церемонія нагородження головною кінопремією "Оскар" проходить в США (і частково в Європі), а Life Сьогодні веде її текстову трансляцію.
Отже, хто ж став черговими переможцями і отримав заповітну статуетку?
У номінації "Кращий актор другого плану" переміг Даніел Калуя ( "Юда і Чорний Месія"), а "Кращою актрисою другого плану" стала Юн Ю Чжон ( "Мінарі")
За перемогу в номінації "Кращої актриси другого плану" боролися:
- Марія Бакалова – "Борат 2"
- Гленн Клоуз – "Елегія Хіллбіллі"
- Олівія Колман – "Батько"
- Аманда Сейфрід – "Манк"
На звання "Кращого актора другого плану" претендували:
- Саша Барон Коен – "Суд над чиказькою сімкою"
- Леслі Одом-молодший – "Одна ніч в Майамі"
- Пол Раджі – "Звук металу"
- Лакіт Стенфілд – "Юда і Чорний Месія"
Нагадаємо, більша частина церемонії "Оскар" проходить в Лос-Анджелесі на станції United Station залізничного вокзалу міста. Крім цього, захід проходить частково в Лондоні і Парижі, звідки гості церемонії не змогли прилетіти в США через пандемію COVID-19.
Дізнайтеся, хто переміг у номінації "Кращий анімаційний фільм".
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