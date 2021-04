На Оскарі-2021 назвали кращий саундтрек до фільму

Перемога співачки H.E.R. на кінопремії стала для багатьох досить очевидною

Пісня Fight for You співачки H.E.R перемогла в номінації "Кращий саундтрек до фільму" на 93-й церемонії вручення премії "Оскар". Композиція стала саундтреком кінострічки "Іуда і Чорний Месія".

Суперниками треку в цій номінації були пісні з фільмів "Суд над чиказькою сімкою", "Все життя попереду", "Одна ніч в Майамі" і "Євробачення: Історія вогненної саги".





H.E.R. Фото: Getty Images

Зазначимо, що критики пророкували перемогу саме H.E.R, оскільки її пісня стала саундтреком до гостро соціальної картини про темношкірих в США – "Юда і Чорний Месія". Та й сама артистка є афроамериканкою. Як відомо, однією з основних проблем в США є боротьба з расизмом. Минулого Штатами пройшли масові протести у зв'язку з вбивством поліцією темношкірого американця Джорджа Флойда.

Раніше ми розповідали, хто переміг в номінації "Кращий іноземний фільм".

