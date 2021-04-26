Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Битва червоних суконь: розкішні Аманда Сейфрід і Анджела Бассетт на Оскарі-2021

Сьогодні, 05:26

У ніч з 25 на 26 квітня знаменитості отримали рідкісну можливість приміряти вечірні вбрання

93-а церемонія премії "Оскар" в самому розпалі. Цьогоріч зірки, які сумували за реальними червоними доріжками, продемонстрували яскраві образи. Але по-справжньому сяяти вдалося небагатьом. Наприклад, актрисам Аманді Сейфрід і Анджелі Бассетт. Їх сукні безумовно увійшли у топ найкрасивіших на "Оскарі-2021".

За роль другого плану у фільмі "Манк" Аманда Сейфрід стала номінантом усіх можливих премій. Журі "Оскара" теж не залишило 35-річну актрису без уваги. На церемонію вона прибула в розкішному образі, гідному переможниці.

Фото: Getty Images

Сейфрід вдягнула багатошарове плаття з пікантним декольте з новою кутюрної колекції Armani Privé. Вбрання доповнила елегантна зачіска, червона помада і лаконічні прикраси.

Зірка "Чорної пантери" і "Месників", Анджела Бассетт також з'явилася на червоній доріжці в сукні в тон. Її вибір припав на Alberta Ferretti з розрізом, драпірованими рукавами і шлейфом з органзи.

Фото: Getty Images

Прикраси та аксесуари актриса обрала того ж кольору, а ось із макіяжем виявилася сміливішою – надала перевагу фіолетовим тіням.

Час назвати переможницю! Віддайте свій голос за зірку, чий образ для церемонії "Оскар-2021" здається вам більш вдалим.

Нагадаємо, що ми розповідали про всі неймовірні деталі церемонії "Оскар-2021".

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кращий іноземний фільм на Оскарі-2021 - "Ще по одній" Хто головний претендент на Оскар-2021 і які рекорди церемонії вже поставлені Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки Ось 5 акторів, які можуть виграти Оскар-2021 - коротко про них Чого чекати від Оскара-2021: хто переможе, must-see фільми і чому Україна знову не номінована
Аманда Сейфрід битва образов Оскар 2021
Реклама

Новини партнерів

Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
9 продуктов, от которых никогда не стоит отказываться
9 продуктов, от которых никогда не стоит отказываться
10 признаков того, что отношения пора заканчивать
10 признаков того, что отношения пора заканчивать

Популярні статті

Сьогодні, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

Вчора, 16:47Зірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

Вчора, 09:19Фаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

Вчора, 09:05Психо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

Вчора, 08:32Фаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

24 квітняЗірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

24 квітняЗірково

Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

24 квітняАфіша

Барбрі Стрейзанд – 79: ТОП-5 фільмів з акторкою, які хочеться передивитися

24 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 24 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, ваша сексуальність зведе всіх із розуму!

23 квітняФаново

Лазарева субота-2021: що ні в якому разі не можна робити в свято

23 квітняЗірково

Ольга Сумська відповіла своїй сестрі на докори через показуху в соцмережах

23 квітняЗірково

Ольга Сумська похвалилася появою дочки на червоній доріжці в Москві

23 квітняСмачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця буряком

Новини партнерів

Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Они сводят с ума мужчин: 6 роковых женщин по знаку Зодиака
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Папарацци показали, на кого стала похожа экс-невеста Кличко
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Фотограф из Днепра завоевал 1 место на международном конкурсе
Фотограф из Днепра завоевал 1 место на международном конкурсе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти