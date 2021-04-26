Битва червоних суконь: розкішні Аманда Сейфрід і Анджела Бассетт на Оскарі-2021

У ніч з 25 на 26 квітня знаменитості отримали рідкісну можливість приміряти вечірні вбрання

93-а церемонія премії "Оскар" в самому розпалі. Цьогоріч зірки, які сумували за реальними червоними доріжками, продемонстрували яскраві образи. Але по-справжньому сяяти вдалося небагатьом. Наприклад, актрисам Аманді Сейфрід і Анджелі Бассетт. Їх сукні безумовно увійшли у топ найкрасивіших на "Оскарі-2021".

За роль другого плану у фільмі "Манк" Аманда Сейфрід стала номінантом усіх можливих премій. Журі "Оскара" теж не залишило 35-річну актрису без уваги. На церемонію вона прибула в розкішному образі, гідному переможниці.

Фото: Getty Images

Сейфрід вдягнула багатошарове плаття з пікантним декольте з новою кутюрної колекції Armani Privé. Вбрання доповнила елегантна зачіска, червона помада і лаконічні прикраси.

Зірка "Чорної пантери" і "Месників", Анджела Бассетт також з'явилася на червоній доріжці в сукні в тон. Її вибір припав на Alberta Ferretti з розрізом, драпірованими рукавами і шлейфом з органзи.

Фото: Getty Images

Прикраси та аксесуари актриса обрала того ж кольору, а ось із макіяжем виявилася сміливішою – надала перевагу фіолетовим тіням.

Час назвати переможницю! Віддайте свій голос за зірку, чий образ для церемонії "Оскар-2021" здається вам більш вдалим.

Нагадаємо, що ми розповідали про всі неймовірні деталі церемонії "Оскар-2021".

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