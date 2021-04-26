Оскар-2021: названі всі лауреати премії
Відбулася 93-та церемонія премії "Оскар". Відомі імена всіх переможців
Відбулася 93-та церемонія вручення головної кінопремії – "Оскар"! Цього року захід проходив відразу в декількох локаціях, зокрема було включення з Лондона і Парижа! Але головною локацією стала станція залізничного вокзалу в Лос-Анджелесі – Union Station.
Готові дізнатися всіх переможців? У матеріалі Life Сьогодні дізнайтеся, хто отримав заповітну золоту статуетку!
Кращий фільм – "Земля кочівників"
Краща актриса – Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників")
Кращий актор – Ентоні Хопкінс ("Батько")
Кращий актор другого плану – Даніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")
Краща актриса другого плану – Юн Ю Чжон ("Мінарі")
Кращий режисер – Хлої Чжао ("Земля кочівників")
Краща операторська робота – Ерік Мессершмідт, "Манк"
Краща робота художника-постановника – "Манк"
Кращий саундтрек до фільму – Fight for You – H.E.R. ("Юда і Чорний Месія")
Краща музика до фільму – "Душа"
Кращий звук – "Звук металу"
Кращий оригінальний сценарій – Еміральді Феннел "Дівчина, що подає надії")
Кращий адаптований сценарій – Крістофер Хемптон ("Батько")
Кращий анімаційний фільм – "Душа"
Кращий іноземний фільм – "Ще по одній"
Кращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг"
Кращий короткометражний фільм – "Два далеких незнайомці"
Кращий короткометражний анімаційний фільм – "Якщо щось трапиться, я вас люблю"
Кращий документальний короткометражний фільм – "Колетт"
Кращі візуальні ефекти – "Тенет"
Кращий монтаж – "Звук металу"
Кращий дизайн костюмів – "Ма Рейні: Мати блюзу"
Кращі грим і зачіски – "Ма Рейні: Мати блюзу"
Раніше ми показали вбрання зірок на червоній доріжці "Оскара-2021".
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