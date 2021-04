Оскар-2021: названі всі лауреати премії

Відбулася 93-та церемонія премії "Оскар". Відомі імена всіх переможців

Відбулася 93-та церемонія вручення головної кінопремії – "Оскар"! Цього року захід проходив відразу в декількох локаціях, зокрема було включення з Лондона і Парижа! Але головною локацією стала станція залізничного вокзалу в Лос-Анджелесі – Union Station.

Готові дізнатися всіх переможців? У матеріалі Life Сьогодні дізнайтеся, хто отримав заповітну золоту статуетку!

Оскар-2021: повний список переможців

Кращий фільм – "Земля кочівників"

Краща актриса – Френсіс Макдорманд ("Земля кочівників")

Кращий актор – Ентоні Хопкінс ("Батько")

Кращий актор другого плану – Даніел Калуя ("Юда і Чорний Месія")

Краща актриса другого плану – Юн Ю Чжон ("Мінарі")

Кращий режисер – Хлої Чжао ("Земля кочівників")

Кадри фільму "Земля кочевників" Фото: Скриншот из видео

Краща операторська робота – Ерік Мессершмідт, "Манк"

Краща робота художника-постановника – "Манк"

Кращий саундтрек до фільму – Fight for You – H.E.R. ("Юда і Чорний Месія")

Краща музика до фільму – "Душа"

Кращий звук – "Звук металу"

Кращий оригінальний сценарій – Еміральді Феннел "Дівчина, що подає надії")

Кращий адаптований сценарій – Крістофер Хемптон ("Батько")

Кращий анімаційний фільм – "Душа"

Кращий іноземний фільм – "Ще по одній"

"Ще по одній" Фото: themoviedb.org

Кращий документальний фільм – "Мій учитель – восьминіг"

Кращий короткометражний фільм – "Два далеких незнайомці"

Кращий короткометражний анімаційний фільм – "Якщо щось трапиться, я вас люблю"

Кращий документальний короткометражний фільм – "Колетт"

Кращі візуальні ефекти – "Тенет"

Кращий монтаж – "Звук металу"

Кращий дизайн костюмів – "Ма Рейні: Мати блюзу"

Кращі грим і зачіски – "Ма Рейні: Мати блюзу"

