Оскар-2021: онлайн-трансляція головної кінопремії світу

Сьогодні, в ніч з 25-квітня на 26 квітня, в Лос-Анджелесі відбудеться 93-та церемонія вручення "Оскар"

Незважаючи на пандемію, 93-а церемонія нагородження кінопремії "Оскар" відбудеться наживо. Life Сьогодні проведуть текстову онлайн-трансляцію.

Також нагадаємо, що о 01:30 телеканал "Україна" покаже ексклюзивну трансляцію головної кіноподії.

Хто отримає Оскар 2020 Фото: Сьогодні

Цього року церемонія вручення "Оскар" була перенесена з лютого на квітень у зв'язку з пандемією COVID-19 в світі. Організатори докладають усіх зусиль для того, щоб всі шанувальники запам'ятали цю церемонію. Вони обіцяють, що в цьому році "Оскар" буде схожий на справжній фільм з найяскравішими зірками Голлівуду.

Ще одна хороша новина – червоній доріжці в цьому році бути! Однак в цьому році їх буде кілька – в Парижі і Лондоні.

На цьому сюрпризи від організаторів не закінчуються. Ведучими церемонії стануть Бред Пітт і Зендея. А статуетки будуть вручати Хоакін Фенікс, Харрісон Форд, Різ Візерспун, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Хеллі Беррі.

Раніше ми розповідали, хто з акторів може отримати "Оскар" в цьому році. Також пропонуємо більше дізнатися про претенденток на перемогу в номінації "Краща жіноча роль".

Всі подробиці в спецтемі Оскар-2021

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