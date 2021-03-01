"Земля кочевников": как Фрэнсис Макдорманд исследовала Америку в фургоне – обзор фильма

Фильм-победитель "Золотого глобуса" главный претендент на "Оскар"

Фильм "Земля кочевников" стал крупным победителем на церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась сегодня ночью. Картина забрала себе главный приз – награду за лучший драматический фильм, а его создательница Хлоя Чжао – за лучшую режиссуру.

Актриса Фрэнсис Макдорманд ("Королевство полной луны", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури") в роуд-муви играет роль женщины, которая продает все свое имущество взамен на фургон и отправляется путешествовать по американскому Западу.

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

"Земля кочевников" приковала внимание зрителей еще с момента победы на Венецианском кинофестивале. Драме, наполовину снятой как документальное кино, теперь сулят "Оскар". Мы знаем, что каждый год кинокритики награждают те фильмы, которые так иначе описывают то, через что проходит общество. Но все таки, достоин ли фильм всех этих наград и вашего просмотра – давайте разбираться.

Почти рекорд

Хлоя Чжао стала второй женщиной режиссером в истории "Золотого глобуса", которая получила приз за лучшую режиссуру. До нее в этой категории побеждала лишь Барбара Стрейзанд в 1983 году. Вообще в этом году впервые в истории премии на звание "лучший режиссер" претендовали сразу три женщины.

"Спасибо всем, кто дал возможность заниматься любимым делом. Я влюбилась в создание фильмов и сторителлинг, потому что это дало нам возможность смеяться и плакать вместе, учиться друг у друга и проявлять больше сострадания друг к другу", – цитирует слова Хлои Чжао BBC.

Такой рекорд уже о чем-то говорит, но давайте поговорим детальнее на сюжет и чем он так актуален сейчас.

Фрэнсис Макдорманд и режиссер Хлоя Чжао Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Не бездомный, а кочевник

В центре сюжета роуд-муви – женщина, что уже не очень то свойственно жанру, героями которого как правило являются мужчины. Итак, в городе Эмпайр (в переводе с англ. – "империя"), где живет главная героиня, вдова по имени Ферн, закрывается крупное предприятие. Оно обеспечивало всех жителей работой, так что теперь город фактически перестает существовать. Ферн продает свое имущество, грузит остатки своих вещей в фургончик по прозвищу "Авангард" и отправляется в неизвестность.

Во время путешествия по западу США, Ферн знакомится с другими вынужденными переселенцами, которые постоянно меняют работу. Они себя называют "кочевники", и так образуют свое объединенное сообщество, несмотря на финансовую нестабильность и непредсказуемую жизнь.

Ферн нужно смириться со своей новой жизнью кочевницы и с тем, что теперь она, по ее словам, "не бездомная, а просто не имеет дома" (not homeless, just houseless).

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

К чему отсылается фильм

Во многом фильм отсылается к реальным людям, которые пытались достичь американской мечты во время рецессии в 2011 году. Фильм показывает реальные последствия экономического кризиса, но в то же время режиссер не осуждает правительство или политику. Герои фильма просто рассказывают свои истории, порой очень личные или даже мрачные. Шаг за шагом, фильм исследует Америку и ее жителей – мечты и представления обычных, но свободных людей. Они вынуждены кочевать, но в то же время они находят в этом свой смысл и философию.

В основу сценария легла книга-исследование Джессики Брудер – "Земля кочевников: Выжить в Америке 21 века". Сама Фрэнсис Макдорманд и предложила сделать из книги фильм.

"Земля кочевников" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

Что в конце?

Возможно, финал не станет столь удовлетворительным для зрителей, как хотелось бы. Чтобы не спойлерить, предположим, что Ферн могла бы найти новый дом и встретить новую любовь. Но, в одной из сцен Боб Уэллс (писатель и настоящий кочевник, играет самого себя), который стал товарищем Ферн, говорит ей, что как такового завершения пути нет, прощаться нет смысла, и что они вскоре увидятся на дороге. По сути, в этой сцене и раскрывается одна из идей фильма.

В качестве вывода скажем, что этот фильм точно вызовет у вас искренние эмоции, сопереживание и неподдельный интерес к судьбе героини. "Земля кочевников" точно должна быть в списке must-see в этом году.

"Земля кочевников" выйдет в украинский прокат уже в этом месяце наряду с другими кинопремьерами весны.

Смотрите оригинальный трейлер фильма "Земля кочевников":

Смотрите в нашей подборке лучшие наряды звезд на "Золотом глобусе-2021".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться