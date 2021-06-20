Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

Настя Каменських у День батька поділилася знімком зі своїм татом, який пішов із життя цього року

Українські зірки вітають пап з Днем батька Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/kamenskux, instagram.com/jamalajaaa

Сподіваємося, ви вже привітали свого улюбленого тата з Днем батька, якщо ні – ось вам красиві і теплі побажання в свято. А деякі зірки українського шоу-бізнесу вже традиційно поділилися фотографіями з батьками в соцмережах.

Далі дивіться, які вони – тати Джамали, Каті Осадчої, Насті Каменських та інших знаменитостей. А ще обов'язково подивіться матеріал Туристичний автогайд з електромобілем Jaguar, де ми розповідаємо про найкрасивіші локації країни.

Джамала

Співачка адресує теплі слова не тільки своєму татові, а й батькові своїх дітей – чоловіку Бекіру Сулейманову. У дописі, опублікованому в Instagram, Джа зібрала кілька сімейних кадрів з татом, чоловіком і синами.

"Мої найкращі тати. Вірю в вас, присвячую вам пісні й люблю всім серцем", – написала виконавиця.

Настя Каменських

Це перший День батька, який співачка зустріла без свого тата – він помер на початку 2021-го у віці 81 рік.

"Тато, я так сумую. Ти найкращий батько, який тільки може бути. Спасибі тобі за все", – зворушливо написала NK в Instagram.

Потап

Виконавець, продюсер і чоловік Насті Каменських Потап привітав з Днем батька сам себе. В Instragram-профілі артист опублікував фото свого сина і підписав його коротко: "З Днем батька. Тато вам не мама!"

Катя Осадча

Ведуча Катя Осадча теж вітає сьогодні двох чоловіків – батька і чоловіка. У дописі Катерина показала кілька знімків Юрія Горбунова із сином, а також своє спільне фото з татом.

"Мій тато завжди був для мене взірцем досягнення мети, робочого запалу і життєвого оптимізму. Тати, будьте здорові, і сил вам у досягненні всього запланованого", – побажала ведуча.

Лілія Ребрик

Телеведуча Лілія Ребрик теж присвятила пост в Instagram своєму батькові. У ньому вона зізналася, що дуже пишається татом:

"Адже носити горде звання "татова донька"- неабияка відповідальність. Бути дорослою, при цьому залишатися маленькою дівчинкою- це щастя! Стільки всього пов’язано в мене з татом. І по праву можу сказати , що мені дуже пощастило в житті: в мене найкращий тато".

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