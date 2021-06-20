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Григорій Чапкіс шкодував, що не міг станцювати востаннє: зізнання його дочки

Сьогодні, 13:31

В останні дні життя Григорія Чапкіса поруч з ним була його родина. Дочка хореографа розповіла, як танцювала в його палаті

Григорій Чапкіс/його дочка і внучка
Григорій Чапкіс/його дочка і внучка
Фото: YouTube

Знаменитого українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі у Києві 18 червня. Він пішов з життя 13 червня у віці 91 року.

Останні дні свого життя Григорій Миколайович провів у лікарні. Поруч з ним були його дочка Лілія і дружина Міла. Лілія Чапкіс розповіла, як танцювала з батьком у палаті.

"Він був уже майже непритомним. Я йому поставила вальс, і він раптом ожив, і я з рукою станцювала весь вальс із ним. Він мене супроводжував поглядом, хоча це було майже безжиттєво. Він розумів, що це я і з ним робила рухи вальсу", – розповіла Лілія у відео, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

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Після цього Григорій Чапкіс сказав, що йому шкода, що він не може встати і станцювати.

"Він поклав руку на груди і сказав: "А я так не можу". Він розумів, що він вже не може. Ця фраза у мене залишиться назавжди", – додала Лілія Чапкіс.

Григорій Чапкіс похований на Байковому кладовищі
Григорій Чапкіс похований на Байковому кладовищі
Фото: Сьогодні

Церемонія прощання з легендарним танцюристом відбулася за 5 днів після його смерті. На похорон Григорія Чапкіса прибули його діти і внуки з різних країн.

Вшанувати пам'ять хореографа в Національну філармонію України зі знаменитих українців прийшли тільки хореограф Владислав Яма, співак Павло Зібров, журналіст і телеведучий Дмитро Гордон.

Ще в лютому Григорій Чапкіс перебував в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Його госпіталізували в ніч на 9 лютого. Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Ми також писали, що вдова Григорія Чапкіса була на похороні хореографа, але попросила залишитися в тіні.

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