З Днем батька: красиві і теплі побажання у свято
Не забудьте цього святкового дня привітати тата і сказати йому слова ніжності і подяки за його любов, турботу, працю, увагу, виховання і захист
Сьогодні, 20 червня, ми святкуємо День батька-2021. Не забудьте привітати найближчу і найріднішу людину – свого тата. Life Сьогодні підготували гарні слова, короткі вірші і теплі привітання для батька в цей зворушливий день.
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***
С Днем отца я поздравляю,
Будь здоров, любимый папа,
На удачу и добро
Будет жизнь пускай богата.
Говорю за все спасибо:
За поддержку и совет,
Я желаю тебе силы,
Бодрости и долгих лет.
***
Не просто бути батьком хорошим,
Але ти зміг кращим, тату, стати.
Хочемо в усьому бути на тебе схожі,
І як і ти, хочемо все вміти і знати.
***
Спасибі, мій тату, за те, що ти є,
За те, що помічник ти мені і суддя.
Дякую за вірність, за дружбу і честь,
Спасибі, що серцем ти віриш у мене.
***
Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною і була радісною кожна мить.
***
Тату, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене всьому тому, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, добру. Я тебе дуже люблю і дякую.
***
Вітаю з Днем батька!
Нехай мрії здійсняться,
Буде радість без кінця,
Життя теплом наповниться.
Буде щасливою сім'я,
І любов лише множиться,
Нехай співає душа твоя
І нехай все складеться!
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