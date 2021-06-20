З Днем батька: красиві і теплі побажання у свято

Не забудьте цього святкового дня привітати тата і сказати йому слова ніжності і подяки за його любов, турботу, працю, увагу, виховання і захист

З Днем батька Фото: Depositphotos

Сьогодні, 20 червня, ми святкуємо День батька-2021. Не забудьте привітати найближчу і найріднішу людину – свого тата. Life Сьогодні підготували гарні слова, короткі вірші і теплі привітання для батька в цей зворушливий день.

День батька 2021: красиві привітання для тата

***

С Днем отца я поздравляю,

Будь здоров, любимый папа,

На удачу и добро

Будет жизнь пускай богата.



Говорю за все спасибо:

За поддержку и совет,

Я желаю тебе силы,

Бодрости и долгих лет.

***

Не просто бути батьком хорошим,

Але ти зміг кращим, тату, стати.

Хочемо в усьому бути на тебе схожі,

І як і ти, хочемо все вміти і знати.

***

Спасибі, мій тату, за те, що ти є,

За те, що помічник ти мені і суддя.

Дякую за вірність, за дружбу і честь,

Спасибі, що серцем ти віриш у мене.

З Днем батька Фото: Depositphotos

***

Татку, вітаю тебе з Днем батька! Бажаю тобі щастя, щоб життя було в радість і не з'їла рутина, щоб було здоров'я міцним, а серце – вічно молодим. Нехай доля частіше нагороджує за всі старання твої і завжди оберігає, що б не сталося і де б ти не був. Бажаю, щоб удача завжди була тобі вірною і була радісною кожна мить.

***

Тату, вітаю! Ти подарував життя, виховав і дав мені сили йти завжди вперед, ніколи не зраджуючи собі. Ти навчив мене всьому тому, що так важливо, навчив щиро любити, вірності дружбі, добру. Я тебе дуже люблю і дякую.

З Днем батька Фото: Depositphotos

***

Вітаю з Днем батька!

Нехай мрії здійсняться,

Буде радість без кінця,

Життя теплом наповниться.



Буде щасливою сім'я,

І любов лише множиться,

Нехай співає душа твоя

І нехай все складеться!

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