Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua
Дивіться на OLL.TV

ТОП-5 цікавих фільмів, які можна подивитися з татом

Сьогодні, 18:56

20 червня відзначається День батька. З цього приводу ми зібрали кращі фільми, які піднімуть настрій і зігріють серце

Завтра, 20 червня, ми будемо відзначати зворушливе свято – День батька. Пропонуємо провести цей день за переглядом відмінного фільму з нашої добірки. Ці картини точно припадуть до душі і дітям, і татам.

Величезна кількість емоцій, крім перегляду фільмів, викликають подорожі. Нещодавно ми побували в українській Ісландії і подивилися на чарівні скелі в Богуславі, куди вирушили на електрокарі Jaguar. Дивіться, як це було.

Кращі фільми до Дня батька 2021

Шпигун по сусідству

Кадр из фильма "Шпион по соседству"
Кадр из фильма "Шпион по соседству"

Кадр з фільму "Шпигун по сусідству"

Фото: Imdb.com

"Нікчема" – так називають Боба Хо сусіди, не підозрюючи, що насправді він – секретний агент. Одного разу сусідка просить Боба посидіти з її дітьми. Ніхто не міг подумати, що ця витівка обернеться справжнім кошмаром: один з маленьких підопічних "китайського няня" випадково вводить в комп'ютер секретний код, чим накликає на голову Боба Хо масу неприємностей.

На тверезу голову

Кадр из фильма "На трезвую голову"
Кадр из фильма "На трезвую голову"

Кадр з фільму "На тверезу голову"

Фото: Imdb.com

Головний герой фільму Бад Джонсон – батько-одинак. Він безладний, часто втрачає роботу, не проти випити пива в компанії, але в цілому добродушний і досить симпатичний чоловік, який дуже любить свою дочку Моллі. Мама Моллі відмовилася від неї на користь своєї музичної кар'єри, залишивши дитину на батька. Моллі – повна протилежність Баду: відповідальна, розумна, дівчинка, яка багатьом цікавиться. У Моллі і Бада довірчі і добрі відносини, однак його дочка часто бере на себе роль батька.

Дивiться на olltv
Дивитися

Superнянь

Кадр из фильма "Superнянь"
Кадр из фильма "Superнянь"

Кадр з фільму "Superнянь"

Фото: rottentomatoes.com

Клер і Марк зі спокоєм на душі їдуть на вихідні, залишивши свого сина зі старанним і правильним хлопцем Френком. Однак, виявляється що в ці вихідні у Френка день народження і друзі влаштовують йому ефектну вечірку. Клер і Марк отримують дзвінок з поліції, яка повідомляє їх, що їх син зник, а в будинку – гамидер.

А ось і вона

Кадр из фильма "А вот и она"
Кадр из фильма "А вот и она"

Кадр з фільму "А ось і вона"

Фото: Imdb.com

Ріелтор Орен – гордовитий, самозакоханий, егоїстичний чоловік. Він часто обманює клієнтів, не дружить з сусідами, ображає їх, жорстоко поводиться з сусідським собакою, часто висміює друзів і нехтує домашніх. У нього нестерпний характер, і у його знайомих знайдеться чимало причин, щоб не спілкуватися з ним. Але на кожен камінь знайдеться своя вода, і, здавалося б, коли Орена вже нічого не виправить, з'являється внучка, про існування якої він навіть не підозрював. Дівчинка в корені починає змінювати характер Орена і творить дива. Незважаючи на те, що фільм не зачіпає безпосередньо тему батьківства, ця історія може надихнути багатьох батьків.

Мій улюблений динозавр

Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"
Кадр из фильма "Мой любимый динозавр"

Кадр з фільму "Мій улюблений динозавр"

Фото: Скріншот з відео

В результаті біологічного експерименту народжується незвичайна істота, що нагадує динозавра, який незабаром стає приятелем школяреві Джейку Еморі, який пережив смерть батька. Джейк вирішує заховати це незвичайне створіння у себе вдома, але дуже швидко динозавр підростає, ледве розміщуючись в кімнаті. Його прагнення вийти на вулицю закінчується переслідуванням військових, які мають недобрі наміри на його рахунок.

Дивiться на olltv
Дивитися

Раніше ми публікували список, що подивитися на вихідних.

Всі подробиці в спецтемі Кіно вдома

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Гренландія-2 покаже Землю після зіткнення з кометою Пережитий в юності кошмар приніс дівчині славу і визнання Вбивства невірних чоловіків відновляться з новою силою
кіно фільми День батька що подивитися кіно на карантині
Реклама

Новини партнерів

Самая богатая певица Украины оплакивает дорогого друга
Самая богатая певица Украины оплакивает дорогого друга
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Каменских в крошечном бикини похвасталась пышными бедрами
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото

Популярні статті

Сьогодні, 17:42Модно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

Сьогодні, 11:34Events

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

Вчора, 18:40Ексклюзив

Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа

Вчора, 14:31Events

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Вчора, 13:34Зірково

У Києві попрощалися з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом (фото)

Вчора, 12:53Зірково

Влад Яма зворушливо попрощався з Григорієм Чапкісом: Маестро і людина з великої літери

Вчора, 11:47Психо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

Вчора, 11:45Смачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Вчора, 09:37Зірково

Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських із нового інтерв'ю

17 червняСмачно

Яке м'ясо найбільше підходить вам за знаком зодіаку

17 червняЗірково

Алла Пугачова пішла проти російського шоу-бізнесу і врятувала премію МУЗ-ТВ від провалу

17 червняNo Stress

Куди поїхати на Трійцю-2021: 10 місць недалеко від Києва, які варто побачити

17 червняЗірково

Грег Чапкіс продовжить справу батька: що відомо про сина легендарного хореографа

17 червняСмачно

Чим відрізняється таджицький плов від узбецького і як його приготувати на багатті

17 червняЗірково

85-річного Алена Делона після інсульту не впізнали його шанувальники: фото

17 червняСмачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Михаил Заливако показал, как отдыхает с бывшей женой Богдана
Почему не все люди болеют COVID-19
Почему не все люди болеют COVID-19
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Старший сын Павлика отреагировал на появление младшего брата
Старший сын Павлика отреагировал на появление младшего брата
Анастасія Приходько розповіла, скільки платить прибиральниці
Анастасія Приходько розповіла, скільки платить прибиральниці
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике
В закатных лучах. Каменских показала фигуру на пляже в Мексике

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти