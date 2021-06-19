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ТОП-5 цікавих фільмів, які можна подивитися з татом

20 червня відзначається День батька. З цього приводу ми зібрали кращі фільми, які піднімуть настрій і зігріють серце

Завтра, 20 червня, ми будемо відзначати зворушливе свято – День батька. Пропонуємо провести цей день за переглядом відмінного фільму з нашої добірки. Ці картини точно припадуть до душі і дітям, і татам.

Величезна кількість емоцій, крім перегляду фільмів, викликають подорожі. Нещодавно ми побували в українській Ісландії і подивилися на чарівні скелі в Богуславі, куди вирушили на електрокарі Jaguar. Дивіться, як це було.

Кращі фільми до Дня батька 2021

Шпигун по сусідству

Кадр из фильма "Шпион по соседству" Кадр з фільму "Шпигун по сусідству" Фото: Imdb.com

"Нікчема" – так називають Боба Хо сусіди, не підозрюючи, що насправді він – секретний агент. Одного разу сусідка просить Боба посидіти з її дітьми. Ніхто не міг подумати, що ця витівка обернеться справжнім кошмаром: один з маленьких підопічних "китайського няня" випадково вводить в комп'ютер секретний код, чим накликає на голову Боба Хо масу неприємностей.

На тверезу голову

Кадр из фильма "На трезвую голову" Кадр з фільму "На тверезу голову" Фото: Imdb.com

Головний герой фільму Бад Джонсон – батько-одинак. Він безладний, часто втрачає роботу, не проти випити пива в компанії, але в цілому добродушний і досить симпатичний чоловік, який дуже любить свою дочку Моллі. Мама Моллі відмовилася від неї на користь своєї музичної кар'єри, залишивши дитину на батька. Моллі – повна протилежність Баду: відповідальна, розумна, дівчинка, яка багатьом цікавиться. У Моллі і Бада довірчі і добрі відносини, однак його дочка часто бере на себе роль батька.

Superнянь

Кадр из фильма "Superнянь" Кадр з фільму "Superнянь" Фото: rottentomatoes.com

Клер і Марк зі спокоєм на душі їдуть на вихідні, залишивши свого сина зі старанним і правильним хлопцем Френком. Однак, виявляється що в ці вихідні у Френка день народження і друзі влаштовують йому ефектну вечірку. Клер і Марк отримують дзвінок з поліції, яка повідомляє їх, що їх син зник, а в будинку – гамидер.

А ось і вона

Кадр из фильма "А вот и она" Кадр з фільму "А ось і вона" Фото: Imdb.com

Ріелтор Орен – гордовитий, самозакоханий, егоїстичний чоловік. Він часто обманює клієнтів, не дружить з сусідами, ображає їх, жорстоко поводиться з сусідським собакою, часто висміює друзів і нехтує домашніх. У нього нестерпний характер, і у його знайомих знайдеться чимало причин, щоб не спілкуватися з ним. Але на кожен камінь знайдеться своя вода, і, здавалося б, коли Орена вже нічого не виправить, з'являється внучка, про існування якої він навіть не підозрював. Дівчинка в корені починає змінювати характер Орена і творить дива. Незважаючи на те, що фільм не зачіпає безпосередньо тему батьківства, ця історія може надихнути багатьох батьків.

Мій улюблений динозавр

Кадр из фильма "Мой любимый динозавр" Кадр з фільму "Мій улюблений динозавр" Фото: Скріншот з відео

В результаті біологічного експерименту народжується незвичайна істота, що нагадує динозавра, який незабаром стає приятелем школяреві Джейку Еморі, який пережив смерть батька. Джейк вирішує заховати це незвичайне створіння у себе вдома, але дуже швидко динозавр підростає, ледве розміщуючись в кімнаті. Його прагнення вийти на вулицю закінчується переслідуванням військових, які мають недобрі наміри на його рахунок.

Раніше ми публікували список, що подивитися на вихідних.

Всі подробиці в спецтемі Кіно вдома

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