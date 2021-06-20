У День батька палац показав зворушливе фото Єлизавети II з Георгом VI і принцом Філіпом

На чорно-білому знімку, опублікованому в королівському Instagram, зображений маленький принц Чарльз

Єлизавета II з батьком Георгом VI, принцом Філіпом і маленьким принцом Чарльзом Фото: instagram.com/theroyalfamily

Сьогодні в багатьох країнах святкують День батька. Вітання з цим зворушливим святом опублікували представники королеви Єлизавети II в Instagram-акаунті королівської сім'ї.

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На чорно-білій фотографії зображені батько Її Величності – Георг VI, принц Філіп, сама Єлизавета, а також маленький принц Чарльз, що сидить верхи на статуї тварини. Кадр був зроблений у 1951 році.

"Всім татам у всьому світі ми бажаємо вам особливого Дня батька", – йдеться у пості.

Цього року королівська сім'я зустрічає свій перший День батька без Філіпа, який мирно помер у віці 99 років у Віндзорському замку в квітні. Георга VI давно немає з Єлизаветою II – він помер у 1952-му.

Принц Уельський Чарльз також відзначив День батька емоційним постом в своїх акаунтах у соціальних мережах Clarence House.

To all Papas everywhere, and to those who may be missing their Dads today, we are thinking of you and wishing you a special #FathersDay . pic.twitter.com/UtAh4GeUgP - The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 20, 2021

Чарльз побажав особливого дня татам у всьому світі і "тим, хто, можливо, сумує за своїми татами сьогодні".

У пості є фотографія, на якій він, ще дитина, зі своїм батьком Філіпом, знімок Чарльза з його синами принцом Вільямом і принцом Гаррі, а також два знімки герцогині Корнуольської та її батька.

Чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа поховали 17 квітня в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. На жалобній церемонії були присутні всього 30 членів королівської сім'ї. Герцог Единбурзький пішов з життя у віці 99 років.

Георг VI помер 6 лютого 1952 року в Норфолку. В кінці 40-х у батька Єлизавети II значно погіршилося здоров'я, а в 1951 році йому видалили легеню.

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