У День батька палац показав зворушливе фото Єлизавети II з Георгом VI і принцом Філіпом

На чорно-білому знімку, опублікованому в королівському Instagram, зображений маленький принц Чарльз

Сьогодні в багатьох країнах святкують День батька. Вітання з цим зворушливим святом опублікували представники королеви Єлизавети II в Instagram-акаунті королівської сім'ї.

На чорно-білій фотографії зображені батько Її Величності – Георг VI, принц Філіп, сама Єлизавета, а також маленький принц Чарльз, що сидить верхи на статуї тварини. Кадр був зроблений у 1951 році.

"Всім татам у всьому світі ми бажаємо вам особливого Дня батька", – йдеться у пості.

Цього року королівська сім'я зустрічає свій перший День батька без Філіпа, який мирно помер у віці 99 років у Віндзорському замку в квітні. Георга VI давно немає з Єлизаветою II – він помер у 1952-му.

Принц Уельський Чарльз також відзначив День батька емоційним постом в своїх акаунтах у соціальних мережах Clarence House.

To all Papas everywhere, and to those who may be missing their Dads today, we are thinking of you and wishing you a special #FathersDay . pic.twitter.com/UtAh4GeUgP