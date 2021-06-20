Не нав'язувати свою думку і дозволяти помилятися: Дві поради щодо вихованню дітей від популярних ведучих

Ведучі телеканалу "Україна" Олег Панюта і Максим Сікора розповіли про найголовніші речі в батьківстві

Телеведучі Олег Панюта і Максим Сікора з дітьми Фото: пресслужба

Сьогодні в Україні відзначають День батька. Це свято нагадує нам про важливість батьківського виховання для дитини, адже тато відіграє таку ж важливу роль у житті дитини, як і мама, вчить його багатьох речей.

Відомі ведучі телеканалу "Україна" Максим Сікора і Олег Панюта розповіли, за якими принципами вони виховують своїх дітей, чого навчають і які цінності закладають в дітях, щоб вони стали хорошими людьми.

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У телеведучого новин "Сьогодні" Максима Сікори двоє дітей: 16-річний син Ростислав, який вже скоро стане студентом, і маленька дочка Касія, якій нещодавно виповнилося 2 роки.

Максим Сікора з сім'єю Фото: facebook.com/max.sikora.5

Попри те, що телеведучий багато працює в кадрі, він чимало часу приділяє своїм дітям. З сином грають на гітарі і співають, а доньці – допомагає пізнати навколишній світ.

У зіркового тата є кілька принципів щодо виховання дітей. Він ніколи не нав’язує дітям свою точку зору, бо вважає, що в них тоді ніколи не з’явиться власна. А ще він впевнений, що унікальність своїх дітей треба тільки підживлювати, і тоді вони обов’язково досягнуть успіху.

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"Діти – ваше відображення. Тобто все хороше і погане, що є у Вас у звичках – зрештою буде підхоплене. Тому якомога швидше ставайте ідеальним і надавайте правильний приклад. Це – своєрідне програмування, менторство. Бо набагато ефективніше за словесні вимоги – показувати. І бути поряд, коли дитина почне робити власні успіхи у своєму поки що маленькому житті. Бо батьківство – це не лише диво народження, це – насамперед здатність виростити, виховати, освідчити, прищепити цінності", – зазначив Максим Сікора.

Олег Панюта з сім'єю Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У телеведучого інформаційного тижневика "Сьогодні. Підсумки" Олега Панюти теж двоє дітей: дорослий син Антон і дочка Анна, яка вчиться у школі. У вихованні зірковий тато керується двома принципами. Перший – він ніколи не змушує дітей робити те, що їм не до вподоби. І другий – власним прикладом показує дітям, як потрібно вчиняти.

Також у ведучого є правило завжди радитися з донькою у будь-яких питаннях і давати їй можливість самій прийняти рішення. Разом вони проводять чимало часу, готують різноманітні смаколики і розмовляють на різні теми.

"Ох, як би мені хотілося, щоби мої діти не повторювали моїх помилок! Аби вбирали в себе лише корисне, справді важливе: любов та повагу до ближнього, шану до рідних людей! Та я не в спромозі цього зробити силоміць. Тож маю велику надію: роблячи так сам – стану хоча б одним із прикладів, орієнтиром для них – як треба зробити чи вчинити. Недаремно ж кажуть: виховувати дитину треба, коли вона лежить упоперек ліжка, а не вздовж. Та кожна мить, проведена із дітьми, підсилює мої прагнення. Говоріть із дітьми, цікавьтеся їхнім життям, не бійтеся порадити! Вони вам за це віддячать. Можливо, не одразу. Але у тому і батьківська мудрість – не чекати миттєвої віддачі, закладаючи дітям важливі життєві цінності", – зазначив Олег Панюта.

Про талановитих дітей зірок дивіться у сюжеті:

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