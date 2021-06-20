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Украинские звезды поздравляют пап с Днем отца: трогательные фото

Сегодня, 14:38

Настя Каменских в День отца поделилась снимком со своим папой, который ушел из жизни в этом году

Украинские звезды поздравляют пап с Днем отца
Украинские звезды поздравляют пап с Днем отца
Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/kamenskux, instagram.com/jamalajaaa

Надеемся, вы уже поздравили своего любимого папу с Днем отца, если нет – вот вам красивые и теплые пожелания в праздник. А некоторые звезды украинского шоу-бизнеса уже традиционно поделились фотографиями с отцами в соцсетях.

Далее смотрите, как выглядят папы Джамалы, Катерины Осадчей, Насти Каменских и других знаменитостей.

Джамала

Певица адресует теплые слова не только своему папе, но и отцу своих детей – мужу Бекиру Сулейманову. В посте, опубликованном в Instagram, джа собрала несколько семейных кадров с папой, супругом и сыновьями.

, Jamala (@jamalajaaa)

"Мои самые лучшие папы. Верю в вас, посвящаю вам песни и люблю всем сердцем", – написала исполнительница.

Настя Каменских

Это первый День отца, который певица встретила без своего папы – он умер в начале 2021-го в возрасте 81 года.

"Папа, я так скучаю. Ты самый лучший отец, который только может быть. Спасибо тебе за все", – трогательно написала NK в Instagram.

, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Потап

Исполнитель, продюсер и муж Насти Каменских – Потап – поздравил с Днем отца сам себя. В Instragram-профиле артист опубликовал фото своего сына и подписал его коротко: "С Днем отца. Папа вам не мама!".

, Oleksii Potapenko (@realpotap)

Катя Осадчая

Ведущая Катя Осадчая тоже поздравляет сегодня двоих мужчин – отца и мужа. В посте Катерина показала несколько снимков Юрия Горбунова с сыном, а также свое совместное фото с папой.

, Katya Osadcha (@kosadcha)

"Мой папа всегда был для меня образцом достижения целей, рабочего задора и жизненного оптимизма. Папы, будьте здоровыми и сил вам в достижения всего запланированного", – пожелала ведущая.

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