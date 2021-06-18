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Лідер російської групи Земляне потрапив у чорний список Мінкульту

Сьогодні, 16:04

Міністерство культури і інформаційної політики України включило російського музиканта Сергія Скачкова до переліку осіб, що загрожують національній безпеці країни

Сергій Скачков з групи "Земляни" потрапив в "чорний список" Мінкульту України
Сергій Скачков з групи "Земляни" потрапив в "чорний список" Мінкульту України
Фото: instagram.com/zemlyane_group

Лідера відомої радянської і російської групи "Земляне" Сергія Скачкова внесли до "чорного списку" Мінкульту України. Музикант потрапив до переліку осіб, які представляють загрозу національній безпеці України. Про це повідомляється в наказі, опублікованому на сайті відомства.

Дане рішення було прийнято на підставі звернення СБУ 2 червня. При цьому не відомо, що стало причиною того, що Скачков потрапив в бан Мінкульту.

Відомо, що "Земляне" у 2014 році виступали в Криму під час так званого референдуму. Через два роки колектив також давав концерти на окупованій території Донбасу.

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Нагадаємо, що на початку цього року в "чорний список" Мінкульту потрапили дві російські співачки Альона Апіна і Юлія Беретта з групи "Стрілки".

Перша в 2017 році потрапила базу "Миротворця" після концерту в Архангельську, коли вона виступила на тлі напису "Крим наш". Тоді співачка отримала заборону на в'їзд в Україну.

А екс-учасниця гурту "Стрілки" Юлія Беретта після окупації Криму кілька разів відвідувала півострів, а фото звідти постила в соцмережах.

Група "Земляне" вважається одним з найвідоміших і популярних колективів СРСР. Найвідоміші пісні групи – "Трава у дома" і "Каскадеры".

Дивіться в сюжеті, хто із зірок шоу-бізнесу потрапив у підручники:

Раніше повідомлялося, що російський репер Баста може виступити в Києві. Міністр культури Ткаченко підтвердив, що реперу дозволено в'їзд в Україну.

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шоу-бізнес мінкульт земляни чорний список
Джерело: instagram.com/zemlyane_group
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