Тіна Кароль підкреслила талію стильним поло від Louis Vuitton за 39 тис. гривень (фото)

Співачка продовжує радувати шанувальників стильним вбранням під час своєї поїздки до Казахстану. Туди артистка вирушила просувати свій новий альбом "Красиво"

Тіна Кароль в топі від Louis Vuitton Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Співачка Тіна Кароль, яка вчора в костюмі-піжамі від Louis Vuitton за 103 тис. гривень прийшла на радіо в Казахстані, з'явилася в новому стильному образі. Цього разу зірка теж віддала перевагу улюбленому бренду.

В Instagram з'явилося нове фото Тіни Кароль під час візиту на радіостанцію української франшизи – Lux FM. Співачка одягнула поло з вовняного трикотажу з фірмовим візерунком "Since 1854" від модного будинку Louis Vuitton і чорні штани з високою талією. Вартість подібного поло – 1200 євро (близько 39 тисяч гривень).

Скріншот / louisvuitton.com

Доповнили образ зірки туфлі з гострим мисом. Таке вбрання підкреслило точену фігуру й талію Тіни Кароль.

Скріншот Instagram

Під час ефіру на радіо Тіна Кароль пройшла зіркове бліцопитування, в якому відповіла на гострі та провокаційні питання. Однак ведучим не вдалося "підловити" зірку – на всі питання вона відповіла негативно. Так, наприклад, співачка зізналася, що ніколи не користувалася своїм статусом, щоб швидше пройти чергу в будь-якому закладі, а також ніколи не шукала в пошуковику своє ім'я, щоб перевірити найчастіші запити про себе.

Тіна Кароль приїхала до Казахстану на тиждень просувати свій альбом "Красиво". Під час ранкового шоу на одному з місцевих телеканалів, Тіна Кароль зізналася, що не очікувала, що у неї в Казахстані так багато шанувальників. Зірка вже встигла виступити на місцевих телепередачах і побувала на Зеленому ринку в Алмати. У планах артистки відвідати місцеві пам'ятки.

Дивіться в сюжеті захопливу історію кар'єри Тіни Кароль:

Днями Тіна Кароль, одягнена в топ за 33 тис. гривень від Louis Vuitton, з'явилася на ринку в Казахстані.

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