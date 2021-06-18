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Тіна Кароль підкреслила талію стильним поло від Louis Vuitton за 39 тис. гривень (фото)

Сьогодні, 11:04

Співачка продовжує радувати шанувальників стильним вбранням під час своєї поїздки до Казахстану. Туди артистка вирушила просувати свій новий альбом "Красиво"

Тіна Кароль в топі від Louis Vuitton
Тіна Кароль в топі від Louis Vuitton
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Співачка Тіна Кароль, яка вчора в костюмі-піжамі від Louis Vuitton за 103 тис. гривень прийшла на радіо в Казахстані, з'явилася в новому стильному образі. Цього разу зірка теж віддала перевагу улюбленому бренду.

В Instagram з'явилося нове фото Тіни Кароль під час візиту на радіостанцію української франшизи – Lux FM. Співачка одягнула поло з вовняного трикотажу з фірмовим візерунком "Since 1854" від модного будинку Louis Vuitton і чорні штани з високою талією. Вартість подібного поло – 1200 євро (близько 39 тисяч гривень).

Скріншот / louisvuitton.com

Доповнили образ зірки туфлі з гострим мисом. Таке вбрання підкреслило точену фігуру й талію Тіни Кароль.

Скріншот Instagram

Під час ефіру на радіо Тіна Кароль пройшла зіркове бліцопитування, в якому відповіла на гострі та провокаційні питання. Однак ведучим не вдалося "підловити" зірку – на всі питання вона відповіла негативно. Так, наприклад, співачка зізналася, що ніколи не користувалася своїм статусом, щоб швидше пройти чергу в будь-якому закладі, а також ніколи не шукала в пошуковику своє ім'я, щоб перевірити найчастіші запити про себе.

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Тіна Кароль приїхала до Казахстану на тиждень просувати свій альбом "Красиво". Під час ранкового шоу на одному з місцевих телеканалів, Тіна Кароль зізналася, що не очікувала, що у неї в Казахстані так багато шанувальників. Зірка вже встигла виступити на місцевих телепередачах і побувала на Зеленому ринку в Алмати. У планах артистки відвідати місцеві пам'ятки.

Дивіться в сюжеті захопливу історію кар'єри Тіни Кароль:

Днями Тіна Кароль, одягнена в топ за 33 тис. гривень від Louis Vuitton, з'явилася на ринку в Казахстані.

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