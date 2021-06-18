Нам довелося відстояти наші почуття – Тіна Кароль відверто розповіла про Дана Балана

Співачка, перебуваючи в Казахстані, дала інтерв'ю місцевій радіостанції, де досить відверто розповіла про почуття до Дана Балана. Вона заявила, що їх роман – не вигадка

Тіна Кароль розповіла про почуття до Дана Балана Фото: instagram.com/danbalan/

Українська співачка Тіна Кароль, яка зараз перебуває в Казахстані, проговорилася про свої почуття до співака Дана Балана. Це сталося на радіостанції "Авторадіо", де вона дала відверте інтерв'ю.

Співачка розповіла, що після слів креативного продюсера телеканалу "1+1" Володимира Завадюк про те, що роман між Тіною і Даном був вигаданий, щоб підняти рейтинги проекту, їм з Баланом довелося разом відстоювати їхні почуття.

"І нам довелося разом відстояти наше ім'я, відстояти наших шанувальників, відстояти наші почуття. І я рада, що вся ситуація розрулилась і всі все зрозуміли. Подивимося, як доля направить наші сердечні струни", – розповіла співачка в відео, розміщеному на фан-сторінці в Instagram.

Вона також додала, що більш конкретної відповіді про їхній роман з Даном не чув ніхто: "У тебе вийшов максимальний ексклюзив", – уточнила Тіна.

Відзначимо, що довгий час шанувальники проекту думали, що у Дана і Тіни дійсно був таємний роман, хоча самі знаменитості цей факт не підтверджували. Під час кожного випуску дев'ятого і десятого сезонів "Голосу країни" Кароль та Балан то фліртували друг з одним, то обмінювалися поглядами. Дан навіть придумав Тіні миле прізвисько "Кенгуруша", яке дуже сподобалося фанатам шоу. Також артист нерідко дарував Тіні букети квітів і інші презенти.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль в костюмі-піжамі від Louis Vuitton за 103 тис. Грн прийшла на радіо в Казахстані.

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