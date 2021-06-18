Еллерт привітав Мішину з днем народження дивним колажем (фото)

Сьогодні акторці Ксенії Мішиній виповнилося 38 років. Її бойфренд вибрав дуже неоднозначний спосіб привітати кохану

Олександр Еллерт смішно привітав Ксенію Мішину з днем народження Фото: instagram.com/ellert_a

18 червня Ксенія Мішина святкує 38-річчя. Її обранець Олександр Еллерт, з яким, як ми думали, вона розлучилася, привітав кохану як справжній шоумен – з гумором та підколами.

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На своїй сторінці в Instagram Еллерт опублікував пост, до якого додав забавне фото. На ньому зображений сам Олександр і багато різної Ксенії.

Все це Еллерт супроводжував текстом: "Вона у мене на стільки різна, що сьогодні день народження не у Ксю, а у всіх моїх Ксю".

У пості бойфренд Ксенії Мішиної перерахував всі "недоліки" акторки, зазначивши, що вона буває дуже різною, але Еллерт любить її будь-якою. Ось це зізнання!

"...У тої, яка сміється... у тої, яка гарчить... і у тої, яка фиркає і у тої, яка заціловує... у тої, яка не має що одягти і у тої, яка раз на тиждень приносить додому пакети з одягом, який через пару днів мабуть вже не можна одягати... у тої, яка якщо їсть в машині, то крихт більше, ніж було їжі... у тої, яка домашня і у тої, яка акторка... у тої, яка спізнюється, тому що завжди поспішає... у тої, яка любить і у тої, яку люблять... у ніжної... у смачної... у красивої... у творчої... у "економної"... у смішної... у мудрої та милої... у різної...

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У 46 кілограмах живе мільйон різних Ксю... і я їм бажаю збільшуватися в багатогранності, але залишатися в 46 кілограмах... ", – підсумував Олександр Еллерт.

Олександр Еллерт і Ксенія Мішина Фото: instagram.com/ellert_a

Фоловери Еллерта оцінили його привітання:

"Це найкраще привітання, коли в одній людині цілий Всесвіт"

"Шикарне привітання! З іменинницею вас!"

"Краще привітання, яке доводилося читати"

"Саша, такі привітання потрібно заносити в книгу рекордів"

Скріншот: instagram.com/ellert_a

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Ксенією Мішиною:

Раніше ми писали, що Еллерт потролил Мішину на відпочинку в Домінікані.

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