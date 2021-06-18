Ліза та Гаррі Галкіни зачитали реп до 45-річчя батька. Орбакайте назвала це хітом (відео)

Діти Примадонни і Галкіна не залишають жодне свято без віршів та пісень. Тому в день народження телеведучого Ліза і Гаррі зачитали реп

Діти Макса Галкіна привітали його з днем народження Фото: instagram.com/maxgalkinru

Чоловік Примадонни Максим Галкін, який раніше потішно відреагував на свій нібито суд з пенсійним фондом, з самого ранку отримує масу привітань. Сьогодні, 18 червня, телеведучому і коміку виповнюється 45 років. Але головне привітання, яке вже встиг отримати Галкін, було, звичайно ж, від його дітей. 7-річі Гаррі та Ліза вирішили здивувати батька, і не просто вигадали для нього вірш, а й перетворили його на пісню і зачитали як речитатив. Відео було знято в заміському будинку Галкіна і Пугачової.

Проводити літо на такій дачі, як у Примадонни – просто мрія, але є дещо і трохи краще. Наприклад, туристичний автогайд з електромобілем Jaguar по шикарних місцях, які знаходяться недалеко від Києва.

Відеороликом чоловік Алли Пугачової поділився у своєму Instagram-акаунті.

"Ця пісня для мене!" – написав Максим Галкін.

У кінці відео з'явилася Алла Борисівна, і вся сім'я обмінялася обіймами.

Колеги й шанувальники Максима Галкіна були зворушені таким привітанням не менше, аніж сам телеведучий.

"З днем народження, дорогий Максим! Найсолодше привітання від дітей!"

"Як же це мило. З днем народження"

"Боже які приголомшливі діти. Обожнюю"

А ось дочка Алли Пугачової від попереднього шлюбу, Крістіна Орбакайте, і зовсім ознаменувала пісню новим хітом.

"Це хіт!"

Нагадаємо, що Максим Галкін і Алла Пугачова стали батьками 18 вересня 2013 року. Двійню для зірок виношувала сурогатна мати.

При цьому роман артистів почався ще задовго до народження їхніх дітей. Як зізнавалася Примадонна, стосунки між ними почалися у 2001 році. На той момент вона ще була одружена з Філіпом Кіркоровим. Саме він і познайомив Пугачову і Галкіна – кохання між ними спалахнуло з першого погляду.

Зараз Алла Пугачова і Максим Галкін живуть з дітьми у своєму маєтку в селі Грязь недалеко від Москви.

Дізнайтеся в сюжеті, в які скандали потрапляли діти зірок:

Раніше ми повідомляли, що Алла Пугачова і Максим Галкін увійшли до списку найдорожчих знаменитостей.

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