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Дружина Віктора Павлика поділилася першою фотографією новонародженого сина

Сьогодні, 08:35

15 червня Віктор Павлик в четвертий раз став батьком. Його молода дружина Катерина Репяхова народила йому хлопчика

Катерина Репяхова показала перші фото новонародженого сина
Катерина Репяхова показала перші фото новонародженого сина
Фото: instagram.com/repyahovakate

Три дні тому Катерина Репяхова народила Віктору Павлику четверту дитину – сина, якого назвали Михайлом. Для самої Каті це були перші пологи, які, до слова, проходили в приватній клініці в Києві.

Через кілька днів після народження первістка Катя опублікувала в Instagram-профілі перше фото малюка. На знімку не видно його обличчя, але можна розглянути крихітну ручку Михайла.

"Як же я на тебе чекала, синочок! Я коли була ще дитиною знала, що у мене буде син Міша. І ось він зараз у мене на руках. Мрії збуваються, головне сильно хотіти", – написала в пості Репяхова.

Катерина Репяхова показала перше фото сина Михайла
Катерина Репяхова показала перше фото сина Михайла
Фото: instagram.com/repyahovakate

Після пологів стан Катерини раптово погіршився. Дівчина опублікувала в соцмережі фото з крапельницею і зникла на кілька годин. Як з'ясувалося в результаті, у дружини Віктора Павлика після пологів загострився цистит.

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Сам Віктор знаходився в пологовому будинку разом зі своєю молодою дружиною. Після її пологів він поділився відео, де показав перейми 27-річної Катерини Репяхової.

У сторіс Катя також опублікувала фото Павлика, де він тримає на руках свого сина. Вона написала, що хлопчик більше схожий на батька.

Віктор Павлик з новонародженим сином Михайлом
Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Для Віктора Павлика цей малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Детальніше про історію кохання Катерини Репяхової і Віктора Павлика дивіться у відео:

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлик з вагітною дружиною відзначили першу річницю весілля.

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