Скільки Віктор Павлік та Катерина Репяхова заплатили за пологи в приватній клініці

Молода дружина Віктора Павліка народжувала в приватній клініці в Києві. Артист весь час знаходився поряд зі Катериною і підтримував її, встигаючи робити фото та відео

Віктор Павлік та Катерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

15 червня Віктор Павлык та його молода дружина Катерина Репяхова стали батьками – у пари народився син Михайло. Це четверта дитина Віктора, а для Катерини малюк став первістком.

Пологи проходили в приватній клініці Adonis в Києві. Life Сьогодні вирішили дізнатися, приблизно яку суму Павлік і Репяхова заплатили за пологи.

Як йдеться на сайті клініки, уклавши з пологовим будинком договір, майбутні батьки отримують все необхідне: від медикаментів і 6-разового харчування до засобів особистої гігієни, одягу для пологів і післяпологового перебування.

У клініці є кілька програм, ціни за пакет послуг варіюються від 49 900 до 67 400 грн. Ймовірно, у Катерини та Віктора була програма "природних пологів при одноплодной вагітності з перебуванням в палаті" і палата класу "Стандарт +". З цього можна зробити висновок, що пара заплатила за послуги 54 190 грн.

Скріншот: adonis.com.ua

Судячи з того, що Катерина і Віктор залишилися після пологів ще на добу в клініці, їм довелося доплатити за перебування в пологовому будинку додатково. Перебування в стаціонарі пологового будинку поза послуг програми коштує від 3700 до 4500 грн.

Скріншот: adonis.com.ua

Також в клініці існує маса додаткових послуг, якими, найімовірніше, також скористалися Репяхова і Павлік. Наприклад, вибір лікаря акушера-гінеколога на пологи коштує 15 000 грн, анестезіолога – 10 000 грн.

Скріншот: adonis.com.ua

Виходячи з усіх розцінок, сім'я заплатила не менше 70 000 грн за пологи, огляд лікарів, додаткові процедури і перебування в клініці після народження малюка.

Палата в клініці Adonis Фото: adonis.com.ua

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що Віктора Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи.

Дивіться відверте інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися