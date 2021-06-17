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Підрослий син Джамали підкорив серця її шанувальників: Матусин красень!

Сьогодні, 20:30

Українська співачка кримськотатарського походження показала свого сина перед його першим днем народження. Зіркова мама не змогла визначитися з його костюмом і звернулася за допомогою до фанів

Джамала показала свого маленького сина
Джамала показала свого маленького сина
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Переможниця "Євробачення 2016" співачка Джамала, яка раніше знялася в піджаку на голе тіло , опублікувала серію фотографій свого сина Селім-Гірея. Співачка підготувала для малюка кілька святкових образів до його дня народження, 19 червня, і не змогла визначитися, який же обрати. У всіх образах хлопчик виглядає чарівно.

А поки зірки насичено проводять літо зі своїми дітками, не пропустіть можливість встигнути втілити все задумане в цьому сезоні. Для цього швидше дивіться наш календар літніх лайфхаків.

На фото, які Джамала запостила в Instagram, Селім-Гірей з щирою усмішкою радіє і позує фотографу – своїй мамі. Артистка сфотографувала сина в трьох вбраннях: біло-блакитному костюмі, світло-блакитній кофті і милій футболці.

"Муки вибору. В мене скоро визначна дата – мені один рік! Допоможіть моїй мамі обрати образ на День народження: Світлий. Говорять, що світлий завжди освіжає і робить молодим Синій. Ну, я ж хлопчик, наче логічно. Костюм з довгим рукавом (Знаєте, цього року літо показує себе занадто ненадійним). Або… Знаєте що?
Головне, щоб годували вчасно. На мій погляд, гарний слинявчик на голе тіло виглядає дуже святково", – написала Джамала.

A post shared by Jamala (@jamalajaaa)

Шанувальники Джамали засипали Селіма-Гірея компліментами та взялися допомагати співачці з костюмом.

  • "Світлий або з довгим рукавом"
  • "У білому і останньому дуже добре, йому личать ці відтінки"
  • "Матусин красень!"
  • "Перший. Такий солодкий хлопчина"

Як відомо, Джамала виховує двох дітей. У неї та її чоловіка, Бекіра Сулейманова, народився перший син у 2018 році. Хлопчика назвали Емір-Рахман. 19 червня минулого року на світ з'явився другий син – Селім-Гірей.

Нещодавно Джамала повідомила, що має намір схуднути. Про те, скільки співачка проводить часу в залі та як худнуть інші українські зірки дивіться у відео:

Раніше Джамала, Аліна Гросу і Настя Каменських дали поради, як прийти у форму до пляжного сезону.

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