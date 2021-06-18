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Супруга Виктора Павлика поделилась первой фотографией новорожденного сына

Сегодня, 08:35

15 июня Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. Его молодая супруга Екатерина Репяхова родила ему сына

Виктор Павлик и Катя Репяхова
Виктор Павлик и Катя Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

Три дня назад Екатерина Репяхова родила Виктору Павлику четвертого ребенка – сына, которого назвали Михаилом. Для самой Кати это были первые роды, которые, к слову ,проходили в частной клинике в Киеве.

Спустя несколько дней после рождения первенца Катя опубликовала в Instagram-профиле первое фото малыша. На снимке не видно его лица, но можно рассмотреть крохотную ручку Миши.

"Как же я тебя ждала, сыночек! Я когда была еще ребенком знала, что у меня будет сын Миша. И вот он сейчас у меня на руках. Мечты сбываются, главное сильно хотеть", – написала в посте Репяхова.

Екатерина Репяхова показала первое фото сына Миши
Екатерина Репяхова показала первое фото сына Миши
Фото: instagram.com/repyahovakate

После родов состояние Екатерины внезапно ухудшилось. Девушка опубликовала в соцсети фото с капельницей и исчезла на несколько часов. Как выяснилось в итоге, у супруги Виктора Павлика после родов обострился цистит.

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Сам Виктор находился в роддоме вместе со своей молодой супругой. После ее родов он поделился видео, где показал схватки 27-летней Екатерины Репяховой.

В сторис Катя также опубликовала фото Павлика, где он держит на руках своего сына. Она написала, что мальчик больше похож на отца.

Виктор Павлик с новорожденным сыном Михаилом
Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Для Виктора Павлика этот малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

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