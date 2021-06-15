Павлік зізнався, що був поруч з дружиною в пологовому будинку: Емоції зашкалюють

Співак Віктор Павлік став батьком в четвертий раз. Він вперше прокоментував народження сина Михайла

Віктор Павлік прокоментував народження четвертої дитини Фото: instagram.com/repyahovakate

Сьогодні вночі відомий український співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова стали батькам і. У пари народився син Михайло. Щасливий батько прокоментував народження четвертої дитини.

"Я був поруч з Катею, всю ніч не спали. Тільки під ранок трохи вдалося заснути. Емоції зашкалюють. З Катею і малюком все добре. Син дуже схожий на мене", – розповів він виданню "Факти".

Віктор Павлік вчетверте став батьком Фото: instagram.com/viktorpavlik

Співак зазначив, що в пологовому будинку він постійно був поруч з дружиною, підтримував її. Однак на самі пологи не наважився зайти. Співак очікував народження сина в коридорі.

Катерина вже теж прокоментувала народження дитини. В Instagram вона опублікувала нове фото.

Катерина Репяхова прокоментувала народження сина Фото: instagram.com/repyahovakate

"Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне дякую за привітання і що ви є у мене", – написала щаслива мама.

Для Віктора Павліка це четверта дитина – у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова розписалися в травні 2020 року, але урочистості у пари не було. Весілля вони планують зіграти в листопаді цього року.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися в 2015 році. Катерина не раз розповідала, що була прихильницею творчості Віктора Павліка і відвідувала його концерти. Пара познайомилася випадково, живучи в готелі в сусідніх номерах. Згодом Катерина стала концертним директором Віктора. Після цього їх стосунки переросли з робочих в романтичні.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Катерини Репяховой для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

Раніше ми розповідали, що Віктор Павлік присвятив пісню синові.

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