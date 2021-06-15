Віктор Павлік в пологовому будинку зняв на відео перейми своєї 27-річної дружини: відео

Знаменитий український співак знаходився в пологовому будинку разом зі своєю молодою дружиною Катериною Репяховою

Віктор Павлік поділився відео з пологового будинку Фото: instagram.com/repyahovakate

Відомий український виконавець Віктор Павлік, який нещодавно вчетверте став батьком, поділився відео з пологового будинку і показав сутички своєї 27-річної дружини Катерини Репяхової.

"Ось ці сутички – це взагалі нічого, в порівнянні з потугами", – підписала ролик Репяхова.

Також Катерина додала ролик, на якому вона, лежачи в пологовому будинку, чистить зуби.

"О пів на першу ночі в пологовій залі я чистила зуби, різко захотілося", – прокоментувала Катерина.

У пари народився хлопчик, якого назвали Михайлом. Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися 2015 року. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

Пара познайомилася випадково, живучи в готелі в сусідніх номерах. Згодом Катерина стала концертною директоркою Віктора. Після цього їхні стосунки переросли з робочих в романтичні.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що Віктора Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи. Оскільки, за словами дівчини, її чоловік народився в СРСР, то пам'ятає: в пологовий будинок не пускають нікого, а дитину показують батькові через вікно.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися