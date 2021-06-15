Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

Для Віктора Павліка малюк став четвертою дитиною, а для Катерини Репяховой – це первісток. У пари народився хлопчик

Сьогодні, 15 червня, о 2:40 ночі, у 55-річного українського співака Віктора Павліка і його 27-річної дружини Катерини Репяхової народився син! Хлопчика назвали Михайлом. Про вагітність Катерини стало відомо в січні цього року.

Радісною новиною поділився Віктор на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з пологового будинку.

"Сьогодні, 15 червня 2021, о 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400 г. Слава Господу Богу!" – підписав фото Віктор.

Віктор Павлік вчетверте раз став батьком Фото: instagram.com/viktorpavlik

Для Віктора малюк – четверта дитина, у артиста є дорослі син і дочка. Ще один син, Павло, помер в серпні минулого року від онкологічного захворювання. Йому був 21 рік. Для Катерини дитина стала первістком.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися в травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною. Стосунки пари почалися в 2015 році. Репяхова не раз зізнавалася, що з дитинства любила творчість Павліка і їздила на його концерти.

Пара познайомилася випадково, живучи в готелі в сусідніх номерах. Згодом Катерина стала концертним директором Віктора. Після цього їхні стосунки переросли з робочих в романтичні.

Віктор Павлик та Катерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

До Катерини Віктор був одружений на Ларисі Созаєвій, від якої у нього був син Павло. Разом з Ларисою Віктор прожив у шлюбі 25 років. Після того, як вони розлучилися, між Ларисою і Катериною виник конфлікт, який перейшов у публічну площину. Созаєва і Репяхова обмінювалися колючими висловами – ситуація загострилася під час активної фази хвороби спільного сина Віктора і Лариси. Катерина навіть заявляла про погрози з боку ексдружини Віктора.

Зараз публічні перепалки між ними вщухли. Катерина активно веде Instagram-блог, де ділиться мало не кожним своїм кроком, розповідаючи про їхнє з Віктором Павліком життя.

Раніше Катерина Репяхова зізналася, що Віктора Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи.

Дивіться відверте інтерв'ю Віктора Павліка для "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися