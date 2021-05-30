Віктор Павлик з вагітною дружиною відзначили першу річницю весілля (фото)

Пара таємно розписалася у травні 2020 року, але гучного свята у Каті та Віктора не було

Віктор Павлик та Катя Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Репяхова, яка напередодні зізналася, чому їй довелося вмовляти Віктора Павлика на партнерські пологи, показала, як вони з чоловіком відзначили першу річницю весілля.

Нагадаємо, що вони таємно розписалися у травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. При цьому Катерина і Віктор влаштували тематичну фотосесію в білій сукні і костюмі.

У своєму Instagram-профілі Репяхова опублікувала кілька знімків, на яких вона зображена з чоловіком. "Відзначили нашу першу офіційну річницю", – написала вона в пості.

Дружина Павлика також запостила декілька весільних фото, які підписала так: "Один з кращих днів в моєму житті".

Про те, що молода дружина Віктора Павлика чекає від нього на дитину, стало відомо в січні цього року. Влітку 2020-го співак втратив сина Павла – хлопець кілька років боровся з онкологічним захворюванням.

А нещодавно Катя Репяхова показала, в яких умовах жила до переїзду в Київ.

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