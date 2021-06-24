Чоловік Корольової здивував Мережу художнім талантом: Дуже вражає

У Наташі Корольової творча родина. Син пробує підкорити шоу-бізнес , А чоловік Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, дивує Мережу своїм художнім талантом. Чоловік співачки закінчив писати ще один портрет.
Наташа Корольова у себе в Instagram поділилася новим відео, на якому продемонструвала нову роботу Сергія Глушка. Чоловік артистки намалював портрет хлопця, з яким пара познайомилася в Африці.
"У нашій картинній галереї поповнення !!!" Джамбо ", полотно, олія, автор Сергій Глушко , – підписала відео Наташа Корольова.
Підписники співачки були в захваті від нового портрета. За словами шанувальників артистки, вони ніколи не здогадувалися про такий талант Тарзана.
- "Не змогла втриматися, щоб не висловити своє захоплення. Який талановитий! Даремно не став професійним художником. Прославився б на весь світ!"
- "Я просто вражена! Чесно"
- "Така схожість! І настрій передав! Сергій молодець! Захоплення!"
Раніше Тарзан написав портрет Наташі Корольової. Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і відзначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.
Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.
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Раніше мама Наташі Корольової зізналася, що її дратує в Тарзані.