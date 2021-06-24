Чоловік Корольової здивував Мережу художнім талантом: Дуже вражає

З недавніх пір чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко розкрив в собі ще один талант. У Мережі не перестають захоплюватися новим портретом, який написав Тарзан

Чоловік Наташі Корольової написав новий портрет / Фото: instagram.com/koroleva__star

У Наташі Корольової творча родина. Син пробує підкорити шоу-бізнес , А чоловік Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан, дивує Мережу своїм художнім талантом. Чоловік співачки закінчив писати ще один портрет.

Наташа Корольова у себе в Instagram поділилася новим відео, на якому продемонструвала нову роботу Сергія Глушка. Чоловік артистки намалював портрет хлопця, з яким пара познайомилася в Африці.

"У нашій картинній галереї поповнення !!!" Джамбо ", полотно, олія, автор Сергій Глушко , – підписала відео Наташа Корольова.

Наташа Корольова показала портрет, який написав Сергій Глушко / Фото: instagram.com/koroleva__star

Підписники співачки були в захваті від нового портрета. За словами шанувальників артистки, вони ніколи не здогадувалися про такий талант Тарзана.

"Не змогла втриматися, щоб не висловити своє захоплення. Який талановитий! Даремно не став професійним художником. Прославився б на весь світ!"

"Я просто вражена! Чесно"

"Така схожість! І настрій передав! Сергій молодець! Захоплення!"

Раніше Тарзан написав портрет Наташі Корольової. Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і відзначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Які подарунки зірки роблять один одному – дивіться в сюжеті:

Раніше мама Наташі Корольової зізналася, що її дратує в Тарзані.