Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

У Мережі обговорюють, чи дійсно у чоловіка Наташі Корольової є художні здібності

Тарзана запідозрили в новому обмані Фото: instagram.com/tarzan___official

На цьому тижні Наташа Корольова відзначала день народження. Її чоловік Сергій Глушко, відомий як Тарзан, вразив Мережу несподіваним подарунком – він написав портрет дружини . Тоді в коментарях все хвалили і Сергія і зазначали, що він дуже добре малює. Але після нового фото з тієї самої картиною підписники стали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

В Instagram Тарзан поділився фото портрета Наташа Королевою.

"Це фото зроблено для того, щоб ви побачили, якого вона розміру ... моя любов", – підписав знімок чоловік співачки.

Чоловік Наташі Корольової написав її портрет Фото: instagram.com/tarzan___official

Розглянувши портрет, деякі в Мережі засумнівалися, що Тарзан так добре малює.

"Я не вірю, що це ви намалювали"

"Звичайно ж, це малює інша людина – художник. Це все піар"

"Сергій. Ви серйозно портрети самі пишіть? Що ж ви цей талант нам раніше не відкривали?"

Були ті, хто не сумнівається в новому таланті чоловіка Наташі Корольової.

"Все після зрад так талановиті? Портрет прекрасний"

"Нічого собі! Я подумала, Наташа реальна, чи не намальована"

"Ну якщо ви ще так малюєте, тоді ви дуже талановитий"

Нагадаємо, що Наташа Корольова пробачила своєму чоловікові Тарзану зраду, в якій він зізнався публічно. Пара вирішила забути старі образи, скандали і почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а ось її мама Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила у трагедії Андрія Малахова, який скандальну тему обговорював в ефірі своєї програми. Сам Малахов раніше заявляв , що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею його програми. Через дружби з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Якщо багато хто оцінив подарунок Сергія, то у деяких зірок є історії про невдалі презенти – докладніше в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що Наташа Корольова влаштувала відверті танці під українську пісню .

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