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Новий вчинок мами Наташі Корольової здивував Мережу: Маразм наздогнав

Сьогодні, 11:09

Мама співачки Наташі Корольової забула про день народження старшої дочки. У Мережі розкритикували її і не зрозуміли, навіщо про це потрібно було розповідати

Мама Наташі Корольової забула про день народження старшої дочки Ірини
Мама Наташі Корольової забула про день народження старшої дочки Ірини
Фото: instagram.com/koroleva__star

Сім'ю співачки Наташі Корольової часто критикують в Мережі. Дістається не тільки чоловікові співачки Тарзану, але й мамі артистки Людмилі Поривай. Багато хто вважає, що мама Наташі Корольової поводиться дуже зухвало. Новий вчинок Людмили Поривай здивував Мережу. Мама співачки забула про день народження старшої дочки.

В Instagram Наташа Корольова опублікувала відео з прогулянки з мамою в Пітері. Коли співачка стала відкривати шампанське, її мама поцікавилася, що за привід. Наташа нагадала мамі, що у її старшої дочки Ірини день народження.

"Ірочко, через те, що багато вражень різних у Пітері, мама трохи забула, що сьогодні день твого народження. А твоя сестричка улюблена пам'ятає завжди. З днем народження!" – привітала Наташа Корольову сестру.

(@Koroleva__star)

У Мережі здивувалися, як мама могла забути про свято доньки.

  • "Про свій день народження мама Люда не забула, проте"
  • "Ех, маман... як можна було забути?"
  • "Добре хоч сестричка пам'ятає, раз мамі вже все одно на ці дати"
  • "У матусі маразм мабуть. Він довго за нею бігав, і ось нарешті наздогнав"

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової
Фото: instagram.com/koroleva__star

Ірина Осауленко – старша сестра Наташі Корольової. Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри в шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Зараз Ірина живе в США. У неї двоє дітей – дочка Софія і син Матвій. У сина в чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині і оплачує дороге лікування Матвія.

Чи допомагають зірки своїм батькам – дивіться в сюжеті:

Раніше маму Наташі Корольової порівняли з принцесою Фіоною з мультика "Шрек".

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