Новий вчинок мами Наташі Корольової здивував Мережу: Маразм наздогнав

Мама співачки Наташі Корольової забула про день народження старшої дочки. У Мережі розкритикували її і не зрозуміли, навіщо про це потрібно було розповідати

Мама Наташі Корольової забула про день народження старшої дочки Ірини Фото: instagram.com/koroleva__star

Сім'ю співачки Наташі Корольової часто критикують в Мережі. Дістається не тільки чоловікові співачки Тарзану, але й мамі артистки Людмилі Поривай. Багато хто вважає, що мама Наташі Корольової поводиться дуже зухвало. Новий вчинок Людмили Поривай здивував Мережу. Мама співачки забула про день народження старшої дочки.

В Instagram Наташа Корольова опублікувала відео з прогулянки з мамою в Пітері. Коли співачка стала відкривати шампанське, її мама поцікавилася, що за привід. Наташа нагадала мамі, що у її старшої дочки Ірини день народження.

"Ірочко, через те, що багато вражень різних у Пітері, мама трохи забула, що сьогодні день твого народження. А твоя сестричка улюблена пам'ятає завжди. З днем народження!" – привітала Наташа Корольову сестру.

У Мережі здивувалися, як мама могла забути про свято доньки.

"Про свій день народження мама Люда не забула, проте"

"Ех, маман... як можна було забути?"

"Добре хоч сестричка пам'ятає, раз мамі вже все одно на ці дати"

"У матусі маразм мабуть. Він довго за нею бігав, і ось нарешті наздогнав"

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

У Мережі розкритикували маму Наташі Корольової Фото: instagram.com/koroleva__star

Ірина Осауленко – старша сестра Наташі Корольової. Колись Ірина була популярною співачкою. Вона виступала під псевдонімом Руся. Сестра Корольової добровільно відмовилася від своєї кар'єри в шоу-бізнесі після смерті свого сина Володимира. Зараз Ірина живе в США. У неї двоє дітей – дочка Софія і син Матвій. У сина в чотирирічному віці діагностували аутизм. Зіркова сестра допомагає Ірині і оплачує дороге лікування Матвія.

Чи допомагають зірки своїм батькам – дивіться в сюжеті:

Раніше маму Наташі Корольової порівняли з принцесою Фіоною з мультика "Шрек".

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