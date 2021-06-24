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Супруг Королевой удивил Сеть художественным талантом: Очень впечатляет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
24 июня, 19:59
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С недавних пор супруг Наташи Королевой Сергей Глушко раскрыл в себе еще один талант. В Сети не перестают восторгаться новым портретом, который написал Тарзан
Муж Наташи Королевой написал новый портрет
Муж Наташи Королевой написал новый портрет / Фото: instagram.com/koroleva__star

У Наташи Королевой творческая семья. Сын пробует покорить шоу-бизнес, а супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, удивляет Сеть своим художественным талантом. Супруг певицы закончил писать еще один портрет.

Наташа Королева у себя в Instagram поделилась новым видео, на котором продемонстрировала новую работу Сергея Глушко. Супруг артистки нарисовал портрет парня, с которым пара познакомилась в Африке.

"В нашей картинной галерее пополнение!!!"Джамбо" , холст , масло , автор Сергей Глушко!, – подписала видео Наташа Королева.

Наташа Королева показала портрет, который написал Сергей Глушко
Наташа Королева показала портрет, который написал Сергей Глушко / Фото: instagram.com/koroleva__star

Подписчики певицы были в восторге от нового портрета. По словам поклонников артистки, они никогда не догадывались о таком таланте Тарзана.

  • "Не смогла удержаться, чтобы не выразить свое восхищение. Какой талантливый! Зря не стал профессиональным художником. Прославился бы на весь мир!"
  • "Я просто поражена! Честно"
  • "Такое сходство! И настроение передал! Сережа молодец! Восторг!"

Ранее Тарзан написал портрет Наташи Королевой. Сначала в комментариях все хвалили Сергея и отмечали, что он очень хорошо рисует. Но потом в Сети начали сомневаться, что муж Королевой сам написал ее портрет.

Напомним, что Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в случившемся Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

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Ранее мама Наташи Королевой призналась, что ее раздражает в Тарзане.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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