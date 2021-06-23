Мама Наташі Корольової зізналася, що її дратує в Тарзані

Мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай в одному зі своїх інтерв'ю зізналася, що іноді критикує свого зятя

Мама Наташі Корольової розповіла, що їй не подобається в зяті Фото: instagram.com/koroleva__star

Останній рік у ЗМІ активно обговорюють сім'ю Наташі Корольової. А рідні співачки і не проти дати нові тем для обговорення. Мама артистки Людмила Поривай вже розповіла про свою пенсію в США , а тепер вона зізналася, чому буває незадоволена зятем Сергієм Глушко, які ще відомий як Тарзан.

За словами мами Наташі Корольової, у Сергія запальний характер.

"Якщо раптом помічаю якийсь не такий погляд на Наташу, щось не сподобалося, не так, наприклад, подивився, я все запам'ятовую. У цей момент сказати йому про це не можна – буде щось недобре. Буває, що він робить різкі рухи. Мені це теж не подобається. Хоча я можу все сказати ", – розповіла Людмила Поривай в програмі "Зірки зійшлися".

Мама Наташі Корольової розповіла, що їй не подобається в зяті Фото: instagram.com/mama_luda_star

Як зізналася Наташа Корольова, мама не відразу прийняла її обранця.

"Всі знають, що ти була не в захваті від зятя спочатку. Ти пішла на зниження. Була теща великого композитора, а стала – відомого стриптизера. Для тебе це був удар", – поділилася співачка.

Але зазначила, що зараз її мамі і чоловікові вдалося налагодити стосунки. Людмила Поривай навіть стала пишатися своїм зятем.

"А зараз він став художником, і вона ним пишається", – додала Королева.

Нагадаємо, раніше в Мережі стали сумніватися, що Сергій Глушко пише картини. Не так давно Тарзан написав портрет Наташі Корольової . Спочатку в коментарях все хвалили Сергія і відзначали, що він дуже добре малює. Але потім в Мережі почали сумніватися, що чоловік Корольової сам написав її портрет.

Хто із зірок живе з тещею – дивіться в сюжеті:

Раніше мама Наташі Корольової в одному зі своїх інтерв'ю звинуватила Андрія Малахова в зрадах Тарзана. На думку Людмили Поривай, саме через Малахова цю тему активно почали обговорювати в ЗМІ.

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