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Мама Корольвої звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

Сьогодні, 15:20

Мама артистки вважає, що всю історію в ЗМІ розкрутив Андрій Малахов

Здавалося, що історія зі зрадою Тарзана завершилась – Наташа Корольова пробачила чоловіка і вони разом. Але про скандал, який трапився вирішила висловитися мама співачки Людмила Поривай, яка весь цей час зберігала мовчання.

В інтерв'ю виданню " бСобеседник " мама артистки припустила, що історію з зрадою розкрутив Андрій Малахов. За її словами, сталася роздуте цькування її зятя в ЗМІ. Навіщо надали ефірний час шахрайкам-аферисткам, не перевіривши достовірність їх інформації. Це, як вона вважає, дивно і протизаконно. Мама Корольової зізналася, що хоче зустрітися з телеведучим.

Мама Наташі Корольової і Андрій Малахов
Мама Наташі Корольової і Андрій Малахов
Фото: instagram.com/malakhov007, instagram.com/mama_luda_star

"Хотілося б поспілкуватися, подивитися в його очі. Може, я щось не розумію в житті, але якщо ти – друг, то залишайся їм до кінця. А то якось все виглядало огидно саме в його програмах. У мене склалося таке відчуття, ніби його продакшн всю цю історію і замутив. Мені дуже хочеться вірити, що це не так ", – сказала Людмила Поривай.

Нагадаємо, Андрій Малахов в одному зі своїх інтерв'ю розповів, коханка Тарзана прийшла до телеведучого і хотіла стати гостею його програми. Через дружбу з Наташею Корольовою він вирішив відмовитися від такого ексклюзиву. Андрій попереджав співачку про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Раніше син Наташі Корольової станцював на пілоні під хіт мами.

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