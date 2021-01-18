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Син Наташі Корольової переспівав хіт мами "Дельфин и русалка". У Мережі оцінили нову версію пісні

Сьогодні, 18:55

Син Наташі Корольової і Тарзана вирішив спробувати себе в музиці

Тільки недавно син Наташі Корольової і Тарзана Архип показував свої танці на пілоні , а тепер вирішив переспівати хіт мами "Дельфин и русалка". Нова версія популярної пісні з'явилася на YouTube каналі співачки.

Композиція супроводжується підводними зйомками, в ролику з'являється спільне фото молодих Наташі Корольової і Ігоря Ніколаєва.

У себе в Instagram Архип розповів, що на дачі наткнувся на старі касети і вінілові пластики, серед яких була композиція "Дельфин и русалка".

"Мама розповідала що Ігор Ніколаєв придумав цю казкову історію в 1991 році, і для величезної кількості людей ця пісня стала культовою! Мене дуже надихнула історія, пов'язана з цією піснею ", – написав син співачки.

Наташа Корольова з сином Архипом
Наташа Корольова з сином Архипом
Фото: instagram.com/koroleva__star

У новій версії Архип трохи змінив слова і дельфін і русалка все-таки залишилися разом. Також один куплет син Корольової виконав на японській мові.

Співачка підтримала сина в соцмережах.

"Як же здорово бачити, що через майже три десятки років, творчість геніального маестро, Моцарта нашого часу продовжує надихати наших дітей, які в принципі байдужі до музики періоду 90-х" – написала Наташа Корольова в Instagram.

Нова версія багатьом сподобалася. У Мережі можна побачити багато позитивних коментарів.

"Чому то мурашки по шкірі від пісні і голоси Архипа", "Браво", "Хлопчик талановитий", "Супер", "Не можу наслухатися", – написали шанувальники.

Слухати нову версія пісні "Дельфин и русалка":

Раніше ми розповідали, з ким зустрічається син Наташі Корольової.

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