Помолоділу Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу: Неприродно виглядаєте

Наташа Корольова на фото в Instagram завжди виглядає молодше за свої роки. Поки одні шанувальники просять розповісти секрет молодості, інші звинувачують артистку у використанні фотошопу

Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу Фото: instagram.com/koroleva__star

Фото Наташі Корольової часто обговорюють в Мережі. Співачка у себе в Instagram все частіше стала викладати спільні фото з сином Архипом. Якщо минулого разу Корольову називали ровесницею сина , то після публікації нового знімка артистку звинуватили у використанні фотошопу.

Цього разу на сторінці Наташі Корольової в Instagram з'явилося фото, на якому вона зображена разом з сином Архипом на природі.

"Літо в розпалі! Ми з Архипом вирішили сходити в похід! А ви любите вилазки на природу? " – поцікавилася співачка у шанувальників.

Наташа Корольова з сином Архипом на природі Фото: instagram.com/koroleva__star

Але підписники Королевою не поспішали відповідати на питання співачки. Багато стали писати, що фото вийшло неприродним і співачку звинуватили у використанні фотошопу.

"А навіщо фотошоп мати під вік сина?"

"Як все неприродно виглядає. Чергова роль Корольової, а не звичайний похід"

"Ну да, ретуш сильна штука"

"А що зробили з головою і шиєю Архипа? Хто так невміло володіє фотошопом?"

Варто зазначити, багато в Мережі стали цікавитися, чому все частіше Наташ Королева публікує фото з сином і все менше з чоловіком в Сергієм Глушко. Співачка вважає за краще не відповідати ці питання.

Нагадаємо, нещодавно Наташу Корольову попросили менше піарити сина. Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

Раніше Наташа Корольова розповіла, що Ігор Ніколаєв став її першим чоловіком.

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