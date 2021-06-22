Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Помолоділу Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу: Неприродно виглядаєте

Сьогодні, 10:50

Наташа Корольова на фото в Instagram завжди виглядає молодше за свої роки. Поки одні шанувальники просять розповісти секрет молодості, інші звинувачують артистку у використанні фотошопу

Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу
Наташу Корольову звинуватили у використанні фотошопу
Фото: instagram.com/koroleva__star

Фото Наташі Корольової часто обговорюють в Мережі. Співачка у себе в Instagram все частіше стала викладати спільні фото з сином Архипом. Якщо минулого разу Корольову називали ровесницею сина , то після публікації нового знімка артистку звинуватили у використанні фотошопу.

Цього разу на сторінці Наташі Корольової в Instagram з'явилося фото, на якому вона зображена разом з сином Архипом на природі.

"Літо в розпалі! Ми з Архипом вирішили сходити в похід! А ви любите вилазки на природу? " – поцікавилася співачка у шанувальників.

Наташа Корольова з сином Архипом на природі
Наташа Корольова з сином Архипом на природі
Фото: instagram.com/koroleva__star

Але підписники Королевою не поспішали відповідати на питання співачки. Багато стали писати, що фото вийшло неприродним і співачку звинуватили у використанні фотошопу.

  • "А навіщо фотошоп мати під вік сина?"
  • "Як все неприродно виглядає. Чергова роль Корольової, а не звичайний похід"
  • "Ну да, ретуш сильна штука"
  • "А що зробили з головою і шиєю Архипа? Хто так невміло володіє фотошопом?"

Варто зазначити, багато в Мережі стали цікавитися, чому все частіше Наташ Королева публікує фото з сином і все менше з чоловіком в Сергієм Глушко. Співачка вважає за краще не відповідати ці питання.

Нагадаємо, нещодавно Наташу Корольову попросили менше піарити сина. Архип часто з'являється в компанії мами на світських заходах. До того ж, нещодавно син Наташі Корольової почав підкорювати шоу-бізнес. Він випустив свою версію знаменитого хіта мами "Дельфин и русалка" – тоді Архипа в Мережі похвалили. Після цього він записав ще один трек, але нову роботу сина Корольової не оцінили і порекомендували знайти нове захоплення.

Наташа Корольова ніяк не реагує на критику на адресу сина. Замість цього вона хвалиться новими досягненнями своєї сім'ї – вони з сином стали ведучими чарту на одному з музичних каналів і як зазначила співачка, рейтинги у програми хороші.

Кого із зірок часто звинувачують у використанні фотошопу – дивіться в сюжеті:

Раніше Наташа Корольова розповіла, що Ігор Ніколаєв став її першим чоловіком.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Мережі обговорюють маму Корольовою, яка забула про день народження старшої дочки З дитинства навчилася відшивати чоловіків: Наташа Корольова ніколи не стикалася з харассментом Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана
шоу-бізнес фотошоп Наташа Корольова діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Каменских ошарашила откровением о расставании с Потапом
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Как правильно варить манную крупу, секреты приготовления
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Американская невестка Чапкиса в бикини покрасовалась на пляже
Американская невестка Чапкиса в бикини покрасовалась на пляже

Популярні статті

Вчора, 14:08Зірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

Вчора, 11:31Зірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Вчора, 09:43Events

День Святого Духа: що не можна робити на свято

Вчора, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

20 червняЗірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

20 червняEvents

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

20 червняEvents

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

20 червняEvents

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

20 червняEvents

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

20 червняEvents

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

19 червняЗірково

Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

19 червняЗірково

Кіркоров не привітав Галкіна з днем народження. Всі думають, що тут винна Пугачова

19 червняЗірково

Пугачова вперше за довгий час заспівала на публіці: як зараз звучить голос співачки

19 червняЗірково

Ксенія Мішина відсвяткувала день народження в Криму (фото)

Новини партнерів

Израиль обнаружил серьезный побочный эффект у вакцины Pfizer
Израиль обнаружил серьезный побочный эффект у вакцины Pfizer
Ученые установили, как долго может прожить человек
Ученые установили, как долго может прожить человек
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Відома ведуча виявилась донькою Петросяна: впадете, хто вона
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Тина Кароль впервые показала свой дом под Киевом
Тина Кароль впервые показала свой дом под Киевом
Что чувствует человек перед скорым инфарктом
Что чувствует человек перед скорым инфарктом
Гороскоп для всех знаков зодиака: держите свои мысли при себе
Гороскоп для всех знаков зодиака: держите свои мысли при себе
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти