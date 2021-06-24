Сварка з Крапівіною, "чорний список" і Євробачення: три скандали з Філіпом Кіркоровим

Останнім часом російський поп-король все частіше став з'являтися в заголовках ЗМІ, його поведінка і різні висловлювання активно обговорюють в соцмережах

Філіп Кіркоров знову потрапив у скандал / Фото: Сьогодні, instagram.com/fkirkorov

Поп-короля російської естради Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, що загрожують національній безпеці України. Артист вже встиг записати відеозвернення і заявити, що він пишається тим, що тепер знаходиться в "чорному списку".

Останнім часом ім'я Філіпа Бедросовича все частіше миготить в заголовках ЗМІ, про нього говорять в соцмережах, обговорюючи гучні події з участю артиста.

Life Сьогодні зібрали три найгучніші недавні скандали, пов'язані з Філіпом Кіркоровим.

Неадекватна поведінка на "Євробаченні"

У травні цього року в Нідерландах відбувся міжнародний музичний конкурс "Євробачення", де Філіп Кіркоров підтримував свою підопічну – співачку з Молдови Наталію Гордієнко.

Свою протеже поп-король супроводжував скрізь, де тільки можна, зокрема й на червоній доріжці. До слова, саме поведінка Кіркорова на червоній (а точніше – бірюзовій) доріжці здивувала багатьох користувачів Мережі.

Поки Наталя роздавала інтерв'ю представникам ЗМІ, Філіп поводився досить епатажно, привертаючи увагу до своєї персони.

Наталя Гордієнко і Філіп Кіркоров на бірюзовою доріжці "Євробачення-2 021" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіп Кіркоров постав перед камерами у наряді від Louis Vuitton, включаючи навіть захисну маску. Співак забавним чином знімав себе з різних ракурсів, розмахував рукою і перебивав Наталю.

Новина про дивну поведінку Кіркорова облетіла всі європейські ЗМІ. Поп-король знає, як привернути до себе увагу.

Сварка з Нателлою Крапівіною

На початку червня в своєму Instagram-акаунті експродюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна негативно висловилася про премію МУЗ-ТВ і її гостей. Російський шоу-бізнес Крапівіна назвала "цирком виродків, за винятком декількох артистів". З усього натовпу Нателла, звичайно ж, виділила номер Світлани Лободи на сцені премії. Продюсерка заявила, що всім до її підопічної, "як" Роскосмосу "до Ілона Маска".

Цього року на МУЗ-ТВ багато зірок дійсно виглядали незвично і вели себе досить неординарно, і Кіркоров також.

Нателла Крапівіна різко висловилася про дует Кіркорова і Дави / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Пізніше Нателла розкритикувала Філіпа Кіркорова і його друга, блогера і колишнього хлопця Ольги Бузової – Даву (Давида) Манукяна. Парочка з'явилася разом на червоній доріжці в оточенні натовпу напівоголених чоловіків. Як пишуть глядачі в соцмережах, Кіркоров і Дава "виглядали, як пара закоханих". Користувачі Мережі підозрюють, що все це було зроблено заради хайпу.

Під однією з фотографій Кіркорова і Дави Нателла написала, що "таких на Кавказі ріжуть на шашлики".

І почався скандал. Філіп Кіркоров гнівно відповів Нателлі, порівнявши її і Лободу з гусеницями, які "ніколи не перетворяться в метеликів". Бедросович заявив, що в Нателлі і її експідопічній "багато жовчі і отрути", звинуватив Крапівіну в дискримінації сексуальних меншин і плагіаті.

Нателла у відповідь записала велике відеозвернення, в якому розставила всі крапки над "і", нагадавши Філіпу, скільки відомих пісень він переспівав і звинуватила артиста в пропаганді моральних виродків.

Висловлювання про Україну

І ось, через кілька тижнів, Кіркоров знову "влип" у скандал. Артиста внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Ще шість років тому, в 2015 році, Філіп заявляв, що "пишатиметься" в разі внесення його до "чорного списоку" артистів в Україні. І зараз він, схоже, не забув свої слова.

Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Артист відреагував на рішення влади, назвавши українських чиновників "недалекими".

"Я повинен сказати спасибі таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося, потрібно пишаєтися. Пишатися попаданням в цей список. Насправді, це не Кіркоров – це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі, то держава можна тільки пожаліти", – прокоментував співак у відеозверненні.

В кінці відео Кіркоров заспівав українською, виконавши "Пісню про рушник".

Нагадаємо, Служба безпеки України пояснила, чому Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну. Артист неодноразово проводив концерти, які носили характер пропаганди, а також робив подібні заяви.

Дивіться в сюжеті, чому російській блогерші заборонили в'їзд в Україну: