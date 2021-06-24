Ссора с Крапивиной, "черный список" и Евровидение: три скандала с Филиппом Киркоровым

В последнее время российский поп-король все чаще стал мелькать в заголовках СМИ, его поведение и различные высказывания активно обсуждают в соцсетях

Филипп Киркоров снова попал в скандал / Фото: Сегодня, instagram.com/fkirkorov

Поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Артист уже успел записать видеообращение и заявить, что он гордится тем, что теперь находится в "черном списке".

В последнее время имя Филиппа Бедросовича все чаще мелькает в заголовках СМИ, о нем говорят в соцсетях, обсуждая нашумевшие события с участием артиста.

Life Сегодня собрали три самых громких недавних скандала, связанные с Филиппом Киркоровым.

Неадекватное поведение на "Евровидении"

В мае этого года в Нидерландах состоялся международных музыкальный конкурс "Евровидение", где Филипп Киркоров поддерживал свою подопечную – певицу из Молдовы Наталью Гордиенко.

Свою протеже поп-король сопровождал везде, где только можно, включая красную дорожку. К слову, именно поведение Киркорова на красной (а точнее – бирюзовой) дорожке удивило многих пользователей Сети.

Пока Наталья раздавала интервью представителям СМИ, Филипп вел себя довольно эпатажно, привлекая внимание к своей персоне.

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров предстал перед камерами в наряде от Louis Vuitton, включая даже защитную маску. Певец забавным образом снимал себя с разных ракурсов, размахивал рукой и перебивал Наталью.

Новость о странном поведении Киркорова облетела все европейские СМИ. Поп-король знает, как привлечь к себе внимание.

Ссора с Нателлой Крапивиной

В начале июня в своем Instagram-аккаунте экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина негативно высказалась о премии МУЗ-ТВ и ее гостях. Российский шоу-бизнес Крапивина назвала "цирком уродов, за исключением нескольких артистов". Из всей толпы Нателла, конечно, выделила номер Светланы Лободы на сцене премии. Продюсер заявила, что всем до ее подопечной, "как "Роскосмосу" до Илона Маска".

В этом году на МУЗ-ТВ многие звезды действительно выглядели необычно и вели себя весьма неординарно, включая Киркорова.

Нателла Крапивина резко высказалась о дуэте Киркорова и Давы / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/dava_m

Позже Нателла раскритиковала Филиппа Киркорова и его друга, блогера и бывшего парня Ольги Бузовой – Давы (Давида) Манукяна. Парочка появилась вместе на красной дорожке в окружении толпы полуголых парней. Как пишут зрители в соцсетях, Киркоров и Дава "выглядели, как пара влюбленных". Пользователи Сети подозревают, что все это было сделано ради хайпа.

Под одной из фотографий Киркорова и Давы Нателла написала, что "таких на Кавказе режут на шашлыки".

И начался скандал. Филипп Киркоров гневно ответил Нателле, сравнив ее и Лободу с гусеницами, которые "никогда не превратятся в бабочек". Бедросович заявил, что в Нателле и ее экс-подопечной "много желчи и яда", обвинил Крапивину в дискриминации сексуальных меньшинств и плагиате.

Нателла в ответ записала большое видеообращение, в котором расставила все точки над "і", напомнив Филиппу, сколько известных песен он перепел и обвинила артиста в пропаганде моральных уродов.

Высказывания об Украине

И вот, спустя пару недель, Киркоров снова "влип" в скандал. Артиста внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Еще шесть лет назад, в 2015 году, Филипп заявлял, что будет "гордиться" в случае внесения его в "черный список" артистов в Украине. И сейчас он, похоже, не забыл свои слова.

Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Артист отреагировал на решение властей, назвав украинских чиновников "недалекими".

"Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, нужно гордится. Гордиться попасть в этот список. На самом деле, это не Киркоров – это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", – прокомментировал певец в видеообращении.

В конце видео Киркоров спел на украинском, исполнив "Пісню про рушник".

Напомним, Служба безопасности Украины объяснила, почему Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину. Артист неоднократно проводил концерты, которые носили характер пропаганды, а также делал подобные заявления.

Смотрите в сюжете, почему российской блогерше запретили въезд в Украину: