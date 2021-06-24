Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Кіркоров – про рішення СБУ: Своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
24 червня, 16:06
Копіювати лінк
Філіп Кіркоров вперше прокоментував потрапляння в "чорний список" Мінкульту. Співак зазначив, творчість не знає кордонів
Філіп Кіркоров прокоментував заборону на в'їзд до України
Філіп Кіркоров прокоментував заборону на в'їзд до України / Фото: Скріншот з YouTube

22 червня Філіп Кіркоров поповнив список осіб, що загрожують національній безпеці України. Артист вже відреагував на цю новину і у себе в Instagram опублікував звернення.

Кіркоров все, що відбувається назвав абсурдом.

"Деякі недалекі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді", – заявив Кіркоров.

Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку"
Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Він зазначив, що творчість неможливо заборонити.

"Я повинен сказати дякую таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося потрібно пишається. Пишатися потрапити до цього списку. Насправді, це не Кіркоров – це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі , то державу можну тільки пожаліти ", – прокоментував співак.

За словами Кіркорова, незважаючи на все, він продовжує любити Україну, але додав, що не як державу, а як країну. Співак зазначив, що в його будинку продовжують звучати українські пісні і він завжди радий бачити у своєму домі українських гостей.

Також Філіп Кіркоров в кінці відео виконав "Пісню про рушник" і додав ролик, на якому цю пісню він виконує з Ані Лорак. (Перегортайте вправо, щоб подивитися відео)

Нагадаємо, Служба безпеки України пояснила, чому Філіпу Кіркоров заборонили в'їзд до України . Артист неодноразово проводив концерти, які носили характер пропаганди, а також робив подібні заяви.

Дивіться в сюжеті, чому російській блогерші заборонили в'їзд до України:

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров ще в 2015 році передбачив, що його внесуть до чорного списку в Україні . Уже тоді російський співак заявив, що буде пишатися цим.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Спецтема
Дорожче просто не знайдеш
Найдорожчий фітнес-центр
За що такі гроші?
Зворотній відлік
12
дній
04
годин
39
хвилин
12
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Лайфхак дня
Як зібрати валізу у відпустку за 10 хвилин
Хакнути

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти