Кіркоров – про рішення СБУ: Своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим

Філіп Кіркоров вперше прокоментував потрапляння в "чорний список" Мінкульту. Співак зазначив, творчість не знає кордонів

Філіп Кіркоров прокоментував заборону на в'їзд до України / Фото: Скріншот з YouTube

22 червня Філіп Кіркоров поповнив список осіб, що загрожують національній безпеці України. Артист вже відреагував на цю новину і у себе в Instagram опублікував звернення.

Кіркоров все, що відбувається назвав абсурдом.

"Деякі недалекі чиновники таким чином намагаються набрати собі бонусів, паразитуючи на гаслах і націоналістичній пропаганді", – заявив Кіркоров.

Філіп Кіркоров раніше висловлювався про внесення його до "чорного списку" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Він зазначив, що творчість неможливо заборонити.

"Я повинен сказати дякую таким чиновникам. Вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішим. Тим, що сталося потрібно пишається. Пишатися потрапити до цього списку. Насправді, це не Кіркоров – це Росія. Ненависть до Росії захльостує. Якщо Кіркоров стає загрозою державі , то державу можну тільки пожаліти ", – прокоментував співак.

За словами Кіркорова, незважаючи на все, він продовжує любити Україну, але додав, що не як державу, а як країну. Співак зазначив, що в його будинку продовжують звучати українські пісні і він завжди радий бачити у своєму домі українських гостей.

Також Філіп Кіркоров в кінці відео виконав "Пісню про рушник" і додав ролик, на якому цю пісню він виконує з Ані Лорак. (Перегортайте вправо, щоб подивитися відео)

Нагадаємо, Служба безпеки України пояснила, чому Філіпу Кіркоров заборонили в'їзд до України . Артист неодноразово проводив концерти, які носили характер пропаганди, а також робив подібні заяви.

Дивіться в сюжеті, чому російській блогерші заборонили в'їзд до України:

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров ще в 2015 році передбачив, що його внесуть до чорного списку в Україні . Уже тоді російський співак заявив, що буде пишатися цим.