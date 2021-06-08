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"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

Сьогодні, 19:16

Реакція поп-короля на слова Нателли Крапівіної не змусила себе чекати. Раніше продюсер Лободи назвала росшоубіз "цирком виродків"

Філіп Кіркоров різко відповів на критику з боку Нателли Крапівіної
Філіп Кіркоров різко відповів на критику з боку Нателли Крапівіної
Фото: instagram.com/fkirkorov

Не так давно продюсерка Світлани Лободи Нателла Крапівіна жорстко розкритикувала премію МУЗ-ТВ, назвавши її "цирком виродків".

А потім ще й прокоментувала одне з фото Філіпа Кіркорова на червоній доріжці. Там поп-король позує з групою напівоголених чоловіків і своїм новим другом, блогером і ексхлопцем Ольги Бузової, Давидом Манукяном. Нателла написала що за таке "раніше на Кавказі розчленовували на шашлик".

Також Нателла написала, що всім іншим до номера Лободи на МУЗ-ТВ, як "Роскосмосу" до Ілона Маска.

Назва

Через пару днів Філіп Кіркоров відповів Нателлі, записавши для неї відеозвернення в Instagram.

"Лунатики, хто, ви всі такі і звідки, с*ка, взялися? Деякі уявили собі, що вони вже в космосі, але за звичкою плавають в невагомості своїх фекалій...Дівчата, де ви вчилися, я викладав, – говорить Кіркоров, – В вас так багато агресії, жовчі і отрути. Не чекав цього від команди, яка представляє "прогресивну" артистку. Ох, як вам всім відгукнеться. Закон бумеранга ніхто не відміняв! Нателло Крапівіна, ти людина подвійних стандартів і втрачаєш хватку".

(Щоб переглянути всі відео, гортайте праворуч)

(@Fkirkorov)

Кіркоров продовжив: "Особливо дико чути від сучасної людини, яка відкидає будь-які форми гомофобії, трансфобії і дискримінації, обмеження громадянських свобод – ось це люте минуле століття. Розчленувати мене на шашлики? Образи і погрози, Нателло, в соцмережах...Тобі потрібен явний фактчекер (людина, що перевіряє правдивість інформації – Ред.), який буде твої пости звіряти з поточним етичним кодексом. А то є грішки. Виключаю токсичних людей з свого оточення і завжди буду жорстко виступати проти будь-якої дискримінації людини, заснованій на будь-яких ознаках", – заявив Філіп.

Також Кіркоров опублікував фото і відео Світлани Лободи, порівнявши її з Бейонсе і звинувативши команду артистки в плагіаті.

Скріншот: Instagram

Раніше ми розповідали, що Філіп Кіркоров виїхав на сцену МУЗ-ТВ в ковші від екскаватора.

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скандал МУЗ-ТВ Філіп Кіркоров Світлана Лобода Нателла Крапівіна
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