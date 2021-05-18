Іноземці шоковані поведінкою Кіркорова на відкритті Євробачення-2021 – він їв цукерки і знімав себе
Артист поводився епатажно і неоднозначно, поки його підопічна Наталія Гордієнко давала інтерв'ю на бірюзовый доріжці "Євробачення-2021". У результаті артист перебив співачку і почав поводитися ще більш дивно
Співак Філіп Кіркоров, колишня дружина якого звинуватила Примадонну в їхньому розриві, збентежив публіку під час церемонії відкриття конкурсу "Євробачення-2021". Він перебив свою підопічну, учасницю від Молдови Наталю Гордієнко, під час її інтерв'ю, знімав себе з різних ракурсів на телефон, їв цукерки та постійно знімав і одягав свою маску.
На бірюзовій доріжці конкурсу, трансляція з якої була опублікована на YouTube, Філіп Кіркоров постав перед камерами в одязі від Louis Vuitton, включаючи навіть захисну маску. Співак потішним чином знімав себе з різних ракурсів, розмахуючи рукою, а потім ефектно показав обличчя.
Філіп заявив, що працювати з Наталею Гордієнко йому дуже приємно, оскільки вона артистична особистість і мати-одиначка. Але на цьому все не закінчилося. Кіркоров згадав, як їздив на конкурс з іншими своїми підопічними.
"Ми стільки років беремо участь в "Євробаченні"з нашою "командою мрії". уперше з Дімою Біланом, потім з Ані Лорак, Сергієм Лазарєвим, а тепер з Наталею Гордієнко. Я такий щасливий бути тут сьогодні", – сказав Філіп Кіркоров.
У кінці Кіркоров обійняв Гордієнко за плечі, назвав її "діамантом" і кумедно вимовив назву пісні, з якою артистка виступає – Sugar.
На іншому відео з бірюзової доріжки можна побачити, як Кіркоров їсть цукерки та ще раз робить дивний акцент на слові Sugar.
Реакція іноземців на поведінку Філіпа Кіркорова на бірюзовою доріжці:
- "Не багато знаю про Кіркорова, але він виглядає як нарцис"
- "Яке дивне інтерв'ю..."
- "О, мій Бог, чи є людина більш неприємна, ніж Кіркоров? Він завжди всюди"
- "Але, звичайно ж, Кіркоров зіпсував їй момент. Чесно, хто б взагалі працював з таким ідіотом"
- "Чи може це бути ще більш ніяково? Кіркоров, принаймні, не розмахуй телефоном поруч з Наталею перед інтерв'юерами, особливо коли вона говорить! Це нешанобливо"
Раніше повідомлялося, що Україна увійшла в ТОП-3 ймовірних фіналістів "Євробачення-2021" за прогнозами букмекерів.
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