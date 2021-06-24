У СБУ пояснили, чому Кіркорова внесли в чорний список. Він "забув", чий Крим

Колишній чоловік Алли Пугачової 22 червня поповнив список осіб, що загрожують національній безпеці України. Тепер російський виконавець не може гастролювати Україною

Філіп Кіркоров і Володимир Путін / Фото: instagram.com/fkirkorov

Служба безпеки України дала пояснення, чому відомого співака Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

У коментарі "Українській правді" пресцентр СБУ повідомив, що артист неодноразово проводив концерти, які мали характер пропаганди, а також робив подібні заяви.

"Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ. До того ж він регулярно виступав в АР Крим, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску", – розповіли у пресцентрі СБУ.

Минулої весни, 18 березня, Філіп Кіркоров виступав на концерті "Великий святковий концерт на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ Володимира Путіна. Таким чином негласно підтримав окупацію Криму. Ба більше, під час концерту Філіп Кіркоров заявив, що Крим – це його улюблене місце в Росії. До того ж співак робив також інші висловлювання, які мають пропагандистський характер.

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Рішення про включення російського співака Філіпа Кіркорова в "чорний список" артистів було прийнято Міністерством культури та інформаційної політики на підставі відповідного звернення Служби безпеки України від 11 червня.

Дивіться в сюжеті, чому російській блогерці заборонили в'їзд до України:

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров ще у 2015 році передбачив, що його внесуть до чорного списку в Україні. Тоді артист заявив, що пишатиметься цим.