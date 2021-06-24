Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

У СБУ пояснили, чому Кіркорова внесли в чорний список. Він "забув", чий Крим

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
24 червня, 15:18
Копіювати лінк
Колишній чоловік Алли Пугачової 22 червня поповнив список осіб, що загрожують національній безпеці України. Тепер російський виконавець не може гастролювати Україною
Філіп Кіркоров і Володимир Путін
Філіп Кіркоров і Володимир Путін / Фото: instagram.com/fkirkorov

Служба безпеки України дала пояснення, чому відомого співака Філіпа Кіркорова внесли до списку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці.

У коментарі "Українській правді" пресцентр СБУ повідомив, що артист неодноразово проводив концерти, які мали характер пропаганди, а також робив подібні заяви.

"Підставами таких рекомендацій СБУ стали неодноразові пропагандистські концерти та заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів – це частина РФ. До того ж він регулярно виступав в АР Крим, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску", – розповіли у пресцентрі СБУ.

Минулої весни, 18 березня, Філіп Кіркоров виступав на концерті "Великий святковий концерт на честь семиріччя возз'єднання Криму з РФ". Захід відбувся за участю президента РФ Володимира Путіна. Таким чином негласно підтримав окупацію Криму. Ба більше, під час концерту Філіп Кіркоров заявив, що Крим – це його улюблене місце в Росії. До того ж співак робив також інші висловлювання, які мають пропагандистський характер.

/ Фото: instagram.com/fkirkorov

Рішення про включення російського співака Філіпа Кіркорова в "чорний список" артистів було прийнято Міністерством культури та інформаційної політики на підставі відповідного звернення Служби безпеки України від 11 червня.

Дивіться в сюжеті, чому російській блогерці заборонили в'їзд до України:

Раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров ще у 2015 році передбачив, що його внесуть до чорного списку в Україні. Тоді артист заявив, що пишатиметься цим.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Life Сьогоднi на Google News
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків
Червень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 червня
Читати гороскоп
Спецтема
Дорожче просто не знайдеш
Найдорожчий фітнес-центр
За що такі гроші?
Зворотній відлік
12
дній
04
годин
39
хвилин
12
секунд
6 - 18 червня

74-й Каннський кінофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твій гороскоп на червень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Лайфхак дня
Як зібрати валізу у відпустку за 10 хвилин
Хакнути

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти