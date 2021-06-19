TikTok головного мозку: Кіркоров і MARUV розлютили мережу вульгарними відео

Новоспечений дует відвідав один з російських TikTok-хаусів, щоб записати відео. Дивіться, як виглядає зустріч бумерів і зумерів

MARUV і Філіп Кіркоров зняли відео в TikTok-хаусі Фото: instagram.com/fkirkorov

MARUV все частіше можна побачити з Філіпом Кіркоровим, якого нещодавно зобразили сатаною на полотні. Напередодні артисти відвідали один з популярних російських TikTok-хаусів, де записали кілька роликів разом із його жителями.

Літо можна витратити і на більш захоплюючі та цікаві речі. В нашому календарі літніх лайфхаків ми розповіли – на які саме.

В Instagram-профілі Кіркоров опублікував десятку відео і поцікавився у своєї аудиторії, яке їм подобається найбільше. Далеко не всі оцінили старання Бедросовича. Назріває питання (риторичне) – то його підписники не встигають за трендами, чи то Філіп виглядає безглуздо у компанії підлітків?

У коментарях фоловери Філіпа Кіркорова розійшлися в думках – хтось ним захоплюється, а хтось критикує:

"Філіп, ви великий молодець, що йдете в ногу з часом!"

"Філіп повільно перетворюється з артиста в клоуна"

"Це точно Кіркоров? Якщо так, то це дно"

"Філіп, схоже, збожеволів, якщо став загравати з підлітками"

"Тік-ток головного мозку"

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Скріншот: instagram.com/fkirkorov

Це не перший раз, коли Філіп Кіркоров "вривається" у TikTok. Раніше співак записав дуже дивне відео з колишнім хлопцем Ольги Бузової та своїм новим протеже – Давою. Тоді обидва танцювали на кухні, вбравшись в кросівки зі стразами, боа з різнокольорового пір'я і темні окуляри.

Шокуючі зізнання MARUV – дивіться в сюжеті:

Нагадаємо, що раніше Нателла Крапівіна звинуватила Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися