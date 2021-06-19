TikTok головного мозку: Кіркоров і MARUV розлютили мережу вульгарними відео
Новоспечений дует відвідав один з російських TikTok-хаусів, щоб записати відео. Дивіться, як виглядає зустріч бумерів і зумерів
MARUV все частіше можна побачити з Філіпом Кіркоровим, якого нещодавно зобразили сатаною на полотні. Напередодні артисти відвідали один з популярних російських TikTok-хаусів, де записали кілька роликів разом із його жителями.
Літо можна витратити і на більш захоплюючі та цікаві речі. В нашому календарі літніх лайфхаків ми розповіли – на які саме.
В Instagram-профілі Кіркоров опублікував десятку відео і поцікавився у своєї аудиторії, яке їм подобається найбільше. Далеко не всі оцінили старання Бедросовича. Назріває питання (риторичне) – то його підписники не встигають за трендами, чи то Філіп виглядає безглуздо у компанії підлітків?
У коментарях фоловери Філіпа Кіркорова розійшлися в думках – хтось ним захоплюється, а хтось критикує:
- "Філіп, ви великий молодець, що йдете в ногу з часом!"
- "Філіп повільно перетворюється з артиста в клоуна"
- "Це точно Кіркоров? Якщо так, то це дно"
- "Філіп, схоже, збожеволів, якщо став загравати з підлітками"
- "Тік-ток головного мозку"
Це не перший раз, коли Філіп Кіркоров "вривається" у TikTok. Раніше співак записав дуже дивне відео з колишнім хлопцем Ольги Бузової та своїм новим протеже – Давою. Тоді обидва танцювали на кухні, вбравшись в кросівки зі стразами, боа з різнокольорового пір'я і темні окуляри.
Шокуючі зізнання MARUV – дивіться в сюжеті:
Нагадаємо, що раніше Нателла Крапівіна звинуватила Кіркорова в пропаганді моральних виродків і збоченців.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше