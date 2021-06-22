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Кіркорову подарували його портрет, зібраний з грошей (фото)

Сьогодні, 13:30

Філіп Кіркоров похвалився в Instagram подарунком від шанувальника. Співакові презентували величезний портрет з монет

Кіркорову подарували його портрет, зроблений з монет
Кіркорову подарували його портрет, зроблений з монет
Фото: instagram.com/fkirkorov

Філіпу Кіркорову, який разом з MARUV розлютив Мережу вульгарними відео, подарували картину з його зображенням. Величезний портрет Кіркорова зібраний з 10-копійчаних монет і привезений з Вітебська.

Портрети – це добре, але ще краще – краса природи. Побачити дивовижні інстаграмні місця під Києвом ми змогли під час подорожі на електрокарі Jaguar – дивіться фотозвіт тут.

Подарунком поп-король російського шоу-бізнесу похвалився в Instagram-профілі. Він виклав відео, в якому продемонстрував картину.

"Портрет об'їздив вже багато міст і приїхав нарешті "додому". А, може, саме в ваших руках були ці гроші? І тепер вони прикрашають мій будинок...", – написав у пості Кіркоров.

, (@Fkirkorov)

Цікаво, що раніше Бедросовичу подарували картину, де він зображений в образі булгаковського Воланда.

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Тоді шанувальники співака просили його бути обережнішим з такими подарунками. "Філіп, картина може бути небезпечною, згадайте "Портрет Доріана Грея", – написав один з підписників Кіркорова.

, (@Fkirkorov)

Філіп Кіркоров любить витвори мистецтва та антикваріат. Співакові часто дарують картини, а на честь його 54-річчя співак Григорій Лепс вручив Філіпу старовинну ікону, вартість якої оцінюють в 1,5 мільйона рублів.

Кіркоров теж любить дарувати подарунки, але не всім. Максима Галкіна, який відзначив днями 45-річчя, Філіп не привітав – його не було на вечірці у Галкіна, він не написав нічого чоловікові Алли Борисівни навіть в соцмережах.

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Нагадаємо, нещодавно зірка 90-х звинуватила Пугачову в знищеної кар'єрі заради Кіркорова.

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