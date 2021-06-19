Кіркоров не привітав Галкіна з днем народження. Всі думають, що в тому винна Пугачова

18 червня телеведучому Максиму Галкіну виповнилося 45 років. Його привітали всі зіркові друзі, крім Філіпа Бедросовича

Філіп Кіркоров проігнорував день народження Максима Галкіна Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

На честь свого 45-річчя Максим Галкін влаштував вечірку, на якій Алла Пугачова виконала одну зі своїх популярних пісень. Його привітали всі знамениті друзі і колеги по цеху, а Філіп Кіркоров – проігнорував день народження Галкіна.

У Instagram Микола Басков, Ігор Ніколаєв, Валерія та інші зірки присвячували своєму другові теплі слова, а колишній чоловік Алли Борисівни не написав Максиму ані слова. Принаймні публічно.

До слова, 15 квітня Кіркоров проігнорував день народження і самої Пугачової. Співака також розкритикували за те, що він не привітав Пугачову з 8 Березня. А на початку цього року шанувальники помітили, що Алла Борисівна відписалася від Філіпа в Instagram.

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram.com/maxgalkinru

За останні кілька років Філіп Кіркоров перестав підтримувати тісний контакт з Аллою Пугачовою та її сім'єю. ЗМІ приписують колишньому подружжю сварки, а сам поп-король кілька разів висловлювався стосовно натягнутих стосунків з Аллою – він говорив, що "королеві можна все", натякаючи на непростий характер Примадонни.

Роман Алли Пугачової і Максима Галкіна почався в 2001 році. На той момент співачка ще була одружена з Філіпом Кіркоровим. Саме він і познайомив Пугачову і Галкіна – любов між ними спалахнула з першого погляду.

Чому в ЗМІ ходили чутки про можливе розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Пугачова і Галкін пристрасно поцілувалися на очах у сотень гостей .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися