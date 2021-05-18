Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)
У Роттердамі проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу
Ми довго на це чекали і дуже хвилювалися – група Go_A виступила в першому півфіналі "Євробачення-2021", яке проходить в Роттердамі, Нідерланди. Українці вийшли на сцену 15 і виконали композицію SHUM.
Раніше під час фінальних репетицій Go_A зламалася сцена, а ще були неполадки з технікою. Та це не завадило їм гідно виступити на конкурсі.
Дивіться виступ Go_A в першому півфіналі "Євробачення-2021":
Порядок виступів конкурсантів "Євробачення-2021" в першому півфіналі 18 травня:
- Литва
- Словенія
- Росія
- Швеція
- Австралія
- Північна Македонія
- Ірландія
- Кіпр
- Норвегія
- Хорватія
- Бельгія
- Ізраїль
- Румунія
- Азербайджан
- Україна
- Мальта
Другий півфінал "Євробачення-2021" пройде 20 травня, а переможця конкурсу оголосять 22 травня.
Раніше FAVBET озвучив шанси на перемогу GO_A в "Євробаченні-2021".
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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