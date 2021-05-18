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Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

Сьогодні, 23:23

У Роттердамі проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Ми довго на це чекали і дуже хвилювалися – група Go_A виступила в першому півфіналі "Євробачення-2021", яке проходить в Роттердамі, Нідерланди. Українці вийшли на сцену 15 і виконали композицію SHUM.

Раніше під час фінальних репетицій Go_A зламалася сцена, а ще були неполадки з технікою. Та це не завадило їм гідно виступити на конкурсі.

Дивіться виступ Go_A в першому півфіналі "Євробачення-2021":

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Фото: instagram.com/go_a_band
Фото: instagram.com/go_a_band

Порядок виступів конкурсантів "Євробачення-2021" в першому півфіналі 18 травня:

  1. Литва
  2. Словенія
  3. Росія
  4. Швеція
  5. Австралія
  6. Північна Македонія
  7. Ірландія
  8. Кіпр
  9. Норвегія
  10. Хорватія
  11. Бельгія
  12. Ізраїль
  13. Румунія
  14. Азербайджан
  15. Україна
  16. Мальта

Другий півфінал "Євробачення-2021" пройде 20 травня, а переможця конкурсу оголосять 22 травня.

Раніше FAVBET озвучив шанси на перемогу GO_A в "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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