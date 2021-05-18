Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

У Роттердамі проходить перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Ми довго на це чекали і дуже хвилювалися – група Go_A виступила в першому півфіналі "Євробачення-2021", яке проходить в Роттердамі, Нідерланди. Українці вийшли на сцену 15 і виконали композицію SHUM.

Раніше під час фінальних репетицій Go_A зламалася сцена, а ще були неполадки з технікою. Та це не завадило їм гідно виступити на конкурсі.

Дивіться виступ Go_A в першому півфіналі "Євробачення-2021":

Фото: instagram.com/go_a_band

Фото: instagram.com/go_a_band

Порядок виступів конкурсантів "Євробачення-2021" в першому півфіналі 18 травня:

Литва Словенія Росія Швеція Австралія Північна Македонія Ірландія Кіпр Норвегія Хорватія Бельгія Ізраїль Румунія Азербайджан Україна Мальта

Другий півфінал "Євробачення-2021" пройде 20 травня, а переможця конкурсу оголосять 22 травня.

Раніше FAVBET озвучив шанси на перемогу GO_A в "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися