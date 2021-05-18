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Go_A на репетиції Євробачення-2021 зламали сцену

Сьогодні, 20:28

Українці виступлять сьогодні в півфіналі конкурсу під номером 15

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Сьогодні ввечері відбудеться перший півфінал "Євробачення-2021" в Роттердамі. Група Go_A під час генеральної репетиції зламала сцену. Про це вокалістка Катя Павленко розповіла в Instastories.

Так, під час виступу представників України роз'їхався плот, на якому стояли музиканти. Але це не завадило Go_A відіграти номер. Все закінчилося благополучно.

Відео: instagram.com/go_a_band

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Та під час репетиції українців також відбулися технічні проблеми з апаратурою.

"Сьогодні вночі у нас було два виступи на генеральній репетиції "Євробачення-2021" перед жюрі. Навіть техніка не витримала нашу шалену енергетику. Але технічні проблеми зі звуком не завадили нам достойно виступити", – повідомляється в Instagram-акаунті Go_A.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що в Україні "Євробачення-2021" будуть транслювати два телеканали – СТБ і UA: Перший в 22:00. Група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла в ТОП-3 ймовірних фіналістів "Євробачення" за прогнозами букмекерів.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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