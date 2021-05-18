Go_A на репетиції Євробачення-2021 зламали сцену
Українці виступлять сьогодні в півфіналі конкурсу під номером 15
Сьогодні ввечері відбудеться перший півфінал "Євробачення-2021" в Роттердамі. Група Go_A під час генеральної репетиції зламала сцену. Про це вокалістка Катя Павленко розповіла в Instastories.
Так, під час виступу представників України роз'їхався плот, на якому стояли музиканти. Але це не завадило Go_A відіграти номер. Все закінчилося благополучно.
Та під час репетиції українців також відбулися технічні проблеми з апаратурою.
"Сьогодні вночі у нас було два виступи на генеральній репетиції "Євробачення-2021" перед жюрі. Навіть техніка не витримала нашу шалену енергетику. Але технічні проблеми зі звуком не завадили нам достойно виступити", – повідомляється в Instagram-акаунті Go_A.
Нагадаємо, що в Україні "Євробачення-2021" будуть транслювати два телеканали – СТБ і UA: Перший в 22:00. Група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.
Раніше повідомлялося, що Україна увійшла в ТОП-3 ймовірних фіналістів "Євробачення" за прогнозами букмекерів.
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