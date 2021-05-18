Плагіат на Євробаченні: пісню учасниці від Кіпру порівняли з хітом Леді Гаги (відео)

Слухаючи пісню Елени Царгіну, багато хто зазначив, що вона дуже сильно нагадує стиль Леді Гаги, а особливо хіт попзірки Bad Romance

Представниця Кіпру на "Євробаченні-2021" Елена Царгіну і Леді Гага Фото: Getty Images, eurovision.tv

Не вперше учасників пісенного конкурсу "Євробачення", перший півфінал якого відбудеться вже сьогодні, звинувачують у плагіаті.

Цього разу хвиля обурення накрила Елену Царгіну, яка цього року представляє Кіпр. Пісню дівчини El Diablo порівнюють з хітом американської попзірки Леді Гаги – Bad Romance. Користувачі масово залишають свої коментарі під виступом Елени на YouTube, а також на сайті eurovisionworld.com.

Багато хто зазначає, що пісня Елени "ніби створена для Леді Гаги" і виконана в "її стилі":

Це була б гарна пісня, якби її заспівала Леді Гага. А так це просто плагіат!

Плагіат на Гагу!

Ця пісня – копія треку Леді Гаги Bad Romance.

Скріншот: eurovisionworld.com

Чи справді схожі ці дві пісні? Порівняймо! (Голосування – в кінці матеріалу)

Спочатку пропонуємо прослухати пісню Леді Гаги Bad Romance.

А тепер – El Diablo Елени Царгіну!

До слова, Кіпр, Мальта та Україна увійшли в ТОП-3 ймовірних фіналістів "Євробачення-2021" за прогнозами букмекерів.

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