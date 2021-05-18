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Україна увійшла до ТОП-3 ймовірних фіналістів Євробачення за прогнозами букмекерів

Сьогодні, 15:08

Крім України до першої трійки фаворитів букмекерів увійшли Кіпр і Мальта

Go_A, представники України на "Євробаченні-2021"
Go_A, представники України на "Євробаченні-2021"
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Цього року Україна – фаворит глядачів і букмекерів на "Євробаченні-2021". Гурт Go_A вже кілька днів тримається в десятці кращих конкурсантів з усіх 39 країн.

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За прогнозами букмекерів, Go_A увійшли до ТОП-3 конкурсантів, які найімовірніше потраплять до фіналу "Євробачення-2021" після першого півфіналу. Крім України в трійку увійшли представниця Мальти – співачка Destiny, а також Елена Царгіну, що представляє Кіпр.

Скріншот: eurovisionworld.com

Сьогодні, 18 травня, в Роттердамі (Нідерланди) відбудеться перший півфінал "Євробачення-2021", де Go_A виступлять під номером 15. Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал конкурсу пройде 22 травня.

Go_A – SHUM

Раніше ми розповідали, де і коли дивитися перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступлять 16 конкурсантів.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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