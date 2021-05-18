Україна увійшла до ТОП-3 ймовірних фіналістів Євробачення за прогнозами букмекерів
Крім України до першої трійки фаворитів букмекерів увійшли Кіпр і Мальта
Цього року Україна – фаворит глядачів і букмекерів на "Євробаченні-2021". Гурт Go_A вже кілька днів тримається в десятці кращих конкурсантів з усіх 39 країн.
За прогнозами букмекерів, Go_A увійшли до ТОП-3 конкурсантів, які найімовірніше потраплять до фіналу "Євробачення-2021" після першого півфіналу. Крім України в трійку увійшли представниця Мальти – співачка Destiny, а також Елена Царгіну, що представляє Кіпр.
Сьогодні, 18 травня, в Роттердамі (Нідерланди) відбудеться перший півфінал "Євробачення-2021", де Go_A виступлять під номером 15. Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал конкурсу пройде 22 травня.
Go_A – SHUM
Раніше ми розповідали, де і коли дивитися перший півфінал "Євробачення-2021", в якому виступлять 16 конкурсантів.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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